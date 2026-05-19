Video Atacuri cu dronă în Ucraina, aproape de granița cu România, în zona Tulcea: doua avioane F-16, ridicate de la Fetești, mesaj Ro-Alert

MApN anunţă, după noi atacuri cu dronă în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona judeţului Tulcea, că radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, însă nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Feteşti şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

„În dimineaţa zilei de marţi, 19 mai, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, informează MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert, notează News.ro.

„Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57”, precizează MApN.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

