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Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în România

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Dronă Shahed
Dronă Shahed. Foto: Shutterstock
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Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în noaptea de duminică spre luni, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ţinta unor atacuri masive cu drone.

Potrivit unui comunicat al MApN, au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană de la Feteşti şi Câmpia Turzii, precum şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 4:11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5:26”, a precizat MApN. 

Editor : Ș.R.

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