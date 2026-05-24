Salvamontiștii au intervenit, duminică, 24 mai, pentru salvarea a doi turiști care au alunecat pe zăpadă și au căzut aproximativ 100 de metri într-o râpă, în zona Brâna Mare a masivului Caraiman. Unul dintre ei a suferit mai multe leziuni la nivelul umărului și al abdomenului și a fost transportat la spital.

Echipele Salvamont au solicitat intervenția elicopterului de la POA Brașov. Doi salvatori montani au fost preluați de la Baza Salvamont Prahova - Cota 1400 pentru recuperarea victimelor din zona greu accesibilă. Este vorba despre o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 57 de ani.

„Cei doi turiști, în vârstă de 57 de ani din București, au cazut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului. Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore care nu au necesitat spitalizarea, iar persoana de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral și traumatism toraco-abdominal, fiind transportată cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov”, a transmis Salvamont Prahova.

