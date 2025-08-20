Live TV

Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul comunei în care locuia fata

Data publicării:
accident autostrada a1 ambulante masini politie
Sursa: captură video

Detalii cutremurătoare ies la iveală după tragedia de pe Autostrada București-Pitești, acolo unde doi adolescenți au murit zdrobiți de un TIR. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul camionului care i-a lovit mortal le-a spus polițiștilor că victimele s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, iar mai apoi ar fi recurs la un gest extrem. Potrivit surselor din anchetă, fata avea 14 ani și era din Giurgiu, iar băiatul de 18-19 ani era din Buzău. Primarul localității din care provenea fata minoră a declarat, la Digi24, că cei doi aveau o relație, iar polițiștii deschiseseră o anchetă în acest caz.

Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare: Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal.

Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât.”

Potrivit unor surse din anchetă, victimele aveau 14, respectiv 18 ani. Părinții au mers pentru a-i identifica și urmează să le ridice trupurile de la Institutul de medicină legală.

Accidentul a avut loc ieri pe A1, pe sensul de mers către Pitești. Șoferul TIR-ului le-a spus polițiștilor că i-a văzut pe cei doi tineri pe banda de urgență, s-ar fi îmbrățișat și apoi ar fi recurs la acest gest extrem. A încercat să evite impactul, dar nu a reușit.

Salvatorii au ajuns repede pe autostradă, dar nu au mai putut face nimic pentru victime.

Minorii aflați în pericol pot suna la Telefonul copilului, la numărul 119.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
4
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu”...
tanczos barna face declaratii
Cum vor fi reduse posturile din administrație. Tanczos Barna...
Ultimele știri
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova: Prima vizită la Chișinău în calitate de premier
Ministrul apărării polonez compară situația din țara sa cu cea din România, după ce un obiect a explodat într-un lan de porumb
Tanczos Barna, despre investițiile din PNRR: Căutăm soluții astfel încât să nu închidem și să nu oprim niciun contract
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident a1
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Accidentul de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanţa amână din nou pronunțarea sentinței pentru Vlad Pascu
masina de politie
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
blue light bar on a swedish police vehicle
Accident pe Centura Bucureștiului. Cinci persoane, printre care 3 copii, au fost duse la spital
barca rasturnata militar delta dunarii
Militarul care conducea barca răsturnată în Delta Dunării, arestat preventiv: în accident au murit 4 oameni. Ce acuzații i se aduc
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de...
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Reacții după ce Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de restricție împotriva unui bărbat obsedat de...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție după ce au fost terorizați de un fan. „Suntem nevoiți să...