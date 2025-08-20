Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul comunei în care locuia fata

Detalii cutremurătoare ies la iveală după tragedia de pe Autostrada București-Pitești, acolo unde doi adolescenți au murit zdrobiți de un TIR. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Șoferul camionului care i-a lovit mortal le-a spus polițiștilor că victimele s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, iar mai apoi ar fi recurs la un gest extrem. Potrivit surselor din anchetă, fata avea 14 ani și era din Giurgiu, iar băiatul de 18-19 ani era din Buzău. Primarul localității din care provenea fata minoră a declarat, la Digi24, că cei doi aveau o relație, iar polițiștii deschiseseră o anchetă în acest caz.

Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare: Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal.

Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât.”

Potrivit unor surse din anchetă, victimele aveau 14, respectiv 18 ani. Părinții au mers pentru a-i identifica și urmează să le ridice trupurile de la Institutul de medicină legală.

Accidentul a avut loc ieri pe A1, pe sensul de mers către Pitești. Șoferul TIR-ului le-a spus polițiștilor că i-a văzut pe cei doi tineri pe banda de urgență, s-ar fi îmbrățișat și apoi ar fi recurs la acest gest extrem. A încercat să evite impactul, dar nu a reușit.

Salvatorii au ajuns repede pe autostradă, dar nu au mai putut face nimic pentru victime.

Minorii aflați în pericol pot suna la Telefonul copilului, la numărul 119.

