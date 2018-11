"Au zburat" porcii dintr-o comună din Dolj. Localnic: "Mata n-ai râde cu lada plină?"

Dispariţie deloc misterioasă într-o comună din Dolj, unde a fost confirmat un focar de pesta porcină. După ce ieri, proprietarii de animale nu le-au dat voie inspectorilor sanitar veterinari să intre în localitate, azi i-au primit cu porţile deschise.

Animalele numărate ieri şi care ar fi trebuit sacrificate azi au ajuns în lazi frigorifice, produs care nu mai e de găsit în magazinele din Craiova.

Lumea a avut ieri porc, astăzi nu mai are...

Ce s-a întâmplat cu porcii din localitatea dumneavoastră?

Au zburat.

Unde?

În pădure, eu de unde să ştiu?

Astăzi râdeţi, ieri plângeaţi.

Păi mata n-ai râde cu lada plină?

Ieri, oamenii din Comănicea au sărit la gâtul inspectorilor DSV, însă azi... le-au deschis larg porţile.

Nu mai sunt?

Ce s-a întâmplat cu porcii?

Nu ştiu nimic.

S-au evaporat?

Probabil.

„Eu l-am tăiat că am zis eu, că îmi trebuie mie. Am tăiat şi păsări, am tăiat tot.”, spune un alt localnic.

„Acum îl creştem pe ăsta aici! Ce să facem? Dumnezeu ne lăsă să mâncăm... „, adaugă o bătrână.

Ieri au fost număraţi 95 de porci, însă doar 50 au fost de găsit azi. Toţi au fost sacrificaţi.

Andrei Butaru, director DSV Dolj: „Nu plecăm până nu periem din nou satul. De fapt ei au intrat în toate curţile Am discutat cu toţi şi am spus că nu putem pleca de aici atâta timp cât rămân animale vii. Interesul nostru este să îndepărtăm toate animelele suspecte de boală. Cei care le-au sacrificat nu avem ce să le facem”.

Un indiciu că oamenii au sacrificat animalele înaintea veterinarilor sunt vânzările record de lăzi frigorifice în judeţ.

Dialog filmat cu camera ascunsă:

Ziceţi că s-au dat aşa repede? 20 aţi vândut ieri?

Da, v-am zis. 20 de bucăţi.

De ce se dau aşa repede?

Nu ştiu. Am înţeles că e alarmă cu pesta porcină.

Dolj e al 17-lea judeţ afectat de pesta porcină.

Etichete:

,

,

,

,