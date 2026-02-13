Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei

Un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni, județul Galați, a fost amendat și a rămas fără permis de conducere după ce ar fi refuzat să acorde prioritate unei autospeciale de poliție, în timp ce se deplasa la un incendiu. Atât autospeciala SVSU Drăgușeni, cât și echipajul de poliție mergeau la același eveniment.

Incidentul a avut loc pe 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, pe DJ251J. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pompierul voluntar se afla în misiune, la volanul autospecialei SVSU, în urma unei solicitări primite de la dispeceratul ISU Galați. Bărbatul a contestat amenda primită.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Galați susțin însă că au acționat conform legii, potrivit Monitorul de Galați.

„În urma apariţiei în spaţiul public online a unor informaţii potrivit cărora „un pompier voluntar din localitatea Drăguşeni, judeţul Galaţi, a rămas fără permisul de conducere în timp ce se deplasa la o misiune”, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi este abilitat să comunice următoarele:

La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti.

Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.”

Editor : Ș.A.