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Avarie la o stație GPL din Cornești, Dâmbovița: 50 de oameni evacuați, pe o rază de 800 m. Trafic oprit pe DN 1A Târgoviște - Ploiești

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Stație GPL defectă la Cornești, județul Dâmbovița Foto: ISU Dâmbovița
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Din articol
Trafic deviat

Poliţiştii au oprit, miercuri, traficul rutier pe DN 1 A Târgovişte - Ploieşti, în zona localităţii Corneşti, judeţul Dâmboviţa, ca urmare a producerii unei avarii la o staţie GPL în localitatea Corneşti. S-a decis evacuarea preventivă a populaţiei pe o rază de 800 de metri, fiind transmis mesaj RO-Alert. Au fost evacuate 50 de persoane şi se va interveni cu o echipă specializată a operatorului economic pentru punerea în siguranţă a instalaţiei.

ACTUALIZARE 19:30 „În urma măsurătorilor efectuate în zona afectată, nu se mai înregistrează scurgeri de gaze, ca urmare a golirii complete a rezervorului de GPL”, a mai transmis ISU Dâmboviţa.

De asemenea, pompierii precizează că se fac măsurători în locuinţele învecinate pentru a identifica eventuale acumulari în spatii închise.

Misiunea la faţa locului este în plină desfăşurare.

Centrul Infotrafic a precizat că traficul ar putea fi reluat în zonă după ora 22.00.

Știrea inițială

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis miercuri după-amiază că traficul este oprit pe DN 1A Târgovişte - Ploieşti, în zona localităţii Corneşti, judeţul Dâmboviţa, ca măsură de prevenţie, în urma semnalării unei scurgeri de GPL dintr-un rezervor aflat într-o staţie de alimentare cu carburant.

Ulterior, ISU Dâmbovița a anunțat că la ora 16:41 echipajele sale au fost solicitate să întervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ca urmare a producerii unei avarii la o staţie GPL în localitatea Corneşti. „Pompierii militari intervin cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o autospecială SMURD”, potrivit sursei citate.

Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, fiind dispusă evacuarea populaţiei pe o rază de 800 de metri, iar 50 de persoane au fost evacuate.

„Se va interveni cu o echipă specializată a operatorului economic pentru punerea în siguranţă a instalaţiei. Sunt asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor”, au precizat pompierii, potrivit News.ro.

Trafic deviat

Poliţiştii au transmis, la rândul lor, că, pentru prevenirea oricărui incident, circulaţia rutieră a fost oprită pe DN 1A, la kilometrul 44, pe o distanţă de aproximativ un kilometru, în ambele sensuri de mers.

„Traficul rutier este deviat după cum urmează: pe direcţia Ploieşti – Bucureşti, autovehiculele uşoare sunt redirecţionate pe DC 34A, iar cele de mare tonaj pe DJ 711E. Pe sensul Bucureşti – Ploieşti, circulaţia este deviată pe DJ 101G. Poliţiştii acţionează pentru dirijarea şi fluidizarea traficului rutier şi acordă sprijin pompierilor aflaţi la faţa locului, în vederea evacuării persoanelor din perimetrul de siguranţă, pe o rază de 800 de metri”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Editor : B.E.

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