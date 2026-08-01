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Video Avarie majoră la Sinaia. Cum au fost evacuați turiștii din telegondole după ce un copac a căzut peste cablurile de tensiune

Data publicării:
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Avarie majoră la instalațiile de transport pe cablu din Sinaia. Turiști evacuați cu motoare diesel. Foto Facebook/ Gondola Sinaia
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Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite sâmbătă după-amiază, după ce un copac s-a prăbușit peste cablurile de tensiune și a provocat o avarie generală între Cota 1000 și Cota 2000. Turiștii aflați în telegondole și telecabine au fost evacuați cu ajutorul motoarelor diesel, iar pentru alte aproximativ 150 de persoane rămase pe munte au fost căutate soluții de coborâre.

Incidentul s-a produs în jurul orei 13:20 și a determinat oprirea Gondolei Sinaia, a Gondolei Carp, a primului tronson al Telecabinei și a Saniei Alpine.

„Azi, în jurul orelor 13:20, am înregistrat o avarie generală în rețeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 și Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalațiilor noastre – Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină. S-a procedat la evacuarea turiștilor prezenți pe linie cu motoarele diesel, la informarea societății Electrica SA privind avaria și au fost căutate soluții pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 și Cota 2000”, au transmis reprezentanții Gondolei Sinaia.

Potrivit administratorilor instalațiilor, avaria a fost provocată de un copac care a căzut peste cablurile de tensiune. Un echipaj al companiei Electrica a intervenit pe munte pentru remedierea defecțiunilor.

Ulterior, alimentarea cu energie electrică a fost reluată la Cota 1400, iar Gondola Sinaia și al doilea tronson al Telecabinei, care face legătura între Cota 1400 și Cota 2000, au fost repuse în funcțiune pentru evacuarea persoanelor rămase pe munte.

„Atenție! Gondola Carp, având alimentarea din punctul de transformare de la Cota 2000, nu va putea funcționa nici în următoarele ore”, au avertizat reprezentanții Gondolei Sinaia.

Editor : Ș.A.

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