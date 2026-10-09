O aeronavă de pasageri scoasă din uz a rămas blocată, noaptea trecută, sub un pod în zona localității Balotești, pe DN1.

Avionul cu aripile demontate era transportat de la Aeroportul Otopeni spre Voluntari, către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformat într-o atracție pentru cei mici.

O bandă de circulație a fost blocată până ce avionul a fost ulterior mutat într-o parcare.

În noaptea aceasta, autoritățile vor încerca din nou să-l mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava.

Editor : A.C.