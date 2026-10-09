Video Avion blocat sub un pod pe DN1: ce se va întâmpla cu aeronava Data actualizării: 09.10.2026 13:38 Data publicării: 09.10.2026 13:37 Foto: imagine amator Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O aeronavă de pasageri scoasă din uz a rămas blocată, noaptea trecută, sub un pod în zona localității Balotești, pe DN1. Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de deturnare. Israelul a trimis avioane de vânătoare Un spion rus căutat de SUA a fost arestat în Muntenegru. Pe capul lui Mihail Zvinciuk era pusă o recompensă de 10 milioane $ Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei ANM: Temperaturile scad brusc în România. De la 30 de grade, la maxime de 12-18 grade România a transmis „date confidențiale” la Bruxelles în cadrul anchetei asupra platformei TikTok, privind alegerile anulate din 2024 Românii s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la alimente. Comercianții: Transportatorii vor absorbi costurile doar o lună sau două Premieră în era modernă. Execuție prin împușcare transmisă în direct de Statele Unite „Este Thomas Edison al nostru”: Musk, decorat de Trump cu „Medalia Naţională a Ştiinţei” Negocieri fără rezultat la Ministerul Energiei. Angajații din sectorul energetic amenință cu grevă generală Avionul cu aripile demontate era transportat de la Aeroportul Otopeni spre Voluntari, către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformat într-o atracție pentru cei mici. O bandă de circulație a fost blocată până ce avionul a fost ulterior mutat într-o parcare. În noaptea aceasta, autoritățile vor încerca din nou să-l mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava. Editor : A.C. Etichete: avion pod dn1 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Analiza din sânge care poate identifica tumorile 2 Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei... 3 Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al... 4 Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce... 5 Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...