Aparatul de zbor prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad este un avion de mici dimensiuni, în care se aflau doi bărbaţi, ambii suferind răni incompatibile cu viaţa, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Arad, care au ajuns primii la locul accidentului aviatic.

Iniţial, echipajele medicale au transmis că este vorba de un planor, însă ulterior s-a constatat că are motor, care se afla la distanţă de corpul aparatului dezintegrat. Conform sursei citate, în avion se aflau doi bărbaţi, ambii de aproximativ 45 de ani, care au murit pe loc, suferind răni incompatibile cu viaţa.

Avionul a căzut în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, care s-a închis în luna iunie. Totuşi, existau câţiva angajaţi care asigură paza perimetrului şi care au sunat la 112.

Surse implicate în anchetă au declarat pentru AGERPRES că avionul decolase de pe aerodromul din localitatea Şiria (aproximativ 25 kilometri distanţă) şi urma să aterizeze la Arad.

