News Alert Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni survolează zona pentru consumarea combustibilului
Data actualizării: Data publicării:
O aeronavă care opera o cursă pe ruta București – Hurghada (Egipt) a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Comandantul avionului a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.
„În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră”, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului, potrivit ministrului.
„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:
10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
1 autospecială pentru descarcerare (AScM)
echipaje de salvatori
4 echipaje SMURD
1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)
2 ambulanțe SABIF
Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.
Monitorizăm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”, a completat Alexandru Rogobete.