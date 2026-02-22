O aeronavă care opera o cursă pe ruta București – Hurghada (Egipt) a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Comandantul avionului a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră”, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului, potrivit ministrului.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:

10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)

1 autospecială pentru descarcerare (AScM)

echipaje de salvatori

4 echipaje SMURD

1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

2 ambulanțe SABIF

Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.

Monitorizăm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”, a completat Alexandru Rogobete.

