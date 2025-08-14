Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, comisă în stare de recidivă, după ce a pretins că este agent de poliție pentru a tâlhări un trecător. Individul a imobilizat victima care se deplasa pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală, i-a furat 500 de lei din buzunar și a agresat-o fizic pentru a păstra banii sustrași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, la data de 12 august, un procuror din cadrul instituţiei a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui recidivist pentru tâlhărie calificată, comisă în stare de recidivă, relatează News.ro.

Din cercetări a reieşit că, în noaptea de 11 spre 12 august, în timp ce se afla pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4 al Capitalei, un bărbat care a pretins că este agent de poliţie l-a imobilizat pe un trecător, i-a băgat mâna în buzunar şi i-a furat 500 de lei, după care l-a lovit cu pumnul în faţă pentru a păstra banii sustraşi.

În aceeaşi zi, inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă, măsură dispusă de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

