Live TV

Bărbat de 28 de ani, anchetat după ce ar fi profesat ca medic fără studii, în Bragadiru. Sute de mii de lei, găsite la percheziţii

Data publicării:
medic
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat în vârstă de 28 de ani este anchetat pentru comiterea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fiind suspectat că, în ultimii trei ani, a profesat ca medic, fără a avea studii în acest sens. Poliţiştii şi procurorii au găsit sute de mii de lei, în timpul unei percheziţii făcute la adrese din Bucureşti şi Bragadiru.

„Din cercetări a reieşit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Bucureşti, ar fi efectuat acte medicale fără a deţine calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Ilfov, potrivit News.ro.
 
Joi, 22 octombrie poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut două percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în oraşul Bragadiru. 
 
În urma descinderilor, a fost identificată şi ridicată suma de 264.100 de lei şi 1.650 de euro, despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională cercetată.
 
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov au dispus suspendarea activităţii societăţii. De asemenea, reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România urmează să dispună măsurile legale privind aparatura medicală utilizată.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
2
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
loto numere
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
Tom Skerritt profimedia-0473033326
5
A murit Tom Skerritt, actor cunoscut din filme precum „MASH”, „Top Gun”, „Alien” şi...
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
Digi Sport
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
podul calicilor
Primăria Capitalei va declanşa exproprieri în vederea amenajării urbane Podul Calicilor - Domniţa Bălaşa. La cât ajung despăgubirile
Consiliul General PMB
Acord de înfrăţire Bucureşti - Kiev, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General
European Union Institutions In Brussels, Belgium - 23 Mar 2026
Percheziții la Parlamentul European, într-o anchetă privind deturnarea a milioane de euro. În vizor, un fost grup de extremă dreapta
Bd Bălcescu, București
Primăria Capitalei lansează consultare publică despre cum îşi doresc bucureştenii să arate Bulevardele Magheru şi Bălcescu
atacu cu cutit intr o scoala din bistrita
Noi date din ancheta atacului de la Bistrița: procurorii au făcut percheziții în camera elevului de 13 ani. Va fi audiată și mama lui
Recomandările redacţiei
calin georgescu inquam george calin
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea...
Captura 1
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, în apropiere...
stefan radu oprea drone marea neagra
Ce a spus noul șef de la Apărare despre atacurile cu drone. Radu...
nicusor dan la onu
Nicușor Dan, mesaj pentru Rusia, după atacul din Marea Neagră: „Este...
Ultimele știri
Acuzații grave la adresa tatălui lui Meghan Markle. Ducesa spune că a păstrat distanța față de acesta pentru a-și proteja copiii
AUR propune eliminarea pragului electoral alternativ pentru alegerile parlamentare. Ce condiție ar trebui să îndeplinească partidele
Elev de 13 ani, fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, la un liceu din Timișoara. Poliția a deschis o anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
7 lucruri care devin mai ușoare în cuplurile puternice, dar care pot destrăma relațiile fragile
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou...
Adevărul
Copiii sunt obligați să-și sacrifice propria familie pentru părinții bătrâni? Dilema care a împărțit...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Pro FM
Connect-R, mărturisire neașteptată despre divorțul de Misha, la 8 ani de la despărțire: "O parte din mine a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a...
Newsweek
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Motivul pentru care pisicile nu suportă ușile închise. Explicația pe care puțini proprietari o știu
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...