Bărbat de 28 de ani, anchetat după ce ar fi profesat ca medic fără studii, în Bragadiru. Sute de mii de lei, găsite la percheziţii

Un bărbat în vârstă de 28 de ani este anchetat pentru comiterea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fiind suspectat că, în ultimii trei ani, a profesat ca medic, fără a avea studii în acest sens. Poliţiştii şi procurorii au găsit sute de mii de lei, în timpul unei percheziţii făcute la adrese din Bucureşti şi Bragadiru.

„Din cercetări a reieşit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Bucureşti, ar fi efectuat acte medicale fără a deţine calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Ilfov, potrivit News.ro.



Joi, 22 octombrie poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut două percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în oraşul Bragadiru.



În urma descinderilor, a fost identificată şi ridicată suma de 264.100 de lei şi 1.650 de euro, despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională cercetată.



Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov au dispus suspendarea activităţii societăţii. De asemenea, reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România urmează să dispună măsurile legale privind aparatura medicală utilizată.

Editor : C.S.