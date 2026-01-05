Bărbat din Constanța, arestat după ce și-a înjunghiat soția. Femeia a ajuns la spital, unde va sta mai multe zile

Un bărbat din Constanţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a înjunghiat soţia în zona toracică, iar aceasta a fost transportată la spital şi are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au anunţat, luni, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

„În cauză s-a reţinut în data de 03.01.2026, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla în locuinţa sa, situată în municipiul Constanţa, persoana vătămată a fost agresată fizic de către soţul său, ce a lovit-o cu un obiect înţepător în regiunea toracică anterioară şi posterioară, provocându-i leziuni traumatice care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, au afirmat procurorii, citați de News.ro.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Constanţa care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

