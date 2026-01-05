Live TV

Bărbat din Constanța, arestat după ce și-a înjunghiat soția. Femeia a ajuns la spital, unde va sta mai multe zile

Data actualizării: Data publicării:
bărbat cu cătușe la spate
Foto cu caracter ilustrativ; Shutterstock

Un bărbat din Constanţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a înjunghiat soţia în zona toracică, iar aceasta a fost transportată la spital şi are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au anunţat, luni, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

„În cauză s-a reţinut în data de 03.01.2026, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla în locuinţa sa, situată în municipiul Constanţa, persoana vătămată a fost agresată fizic de către soţul său, ce a lovit-o cu un obiect înţepător în regiunea toracică anterioară şi posterioară, provocându-i leziuni traumatice care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, au afirmat procurorii, citați de News.ro.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Constanţa care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
protestatari in iran
5
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jandarmeria română
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
medic in spital
Scandalul gărzilor de la Constanța. Reacția Sanitas: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi turele depășesc și 32 de ore”
sticle boboteaza
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie”
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
Accident masina
Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție
Recomandările redacţiei
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de...
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York.
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce...
Ultimele știri
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Cât costă să zugrăvești un apartament cu două camere în 2026: estimări de preț pe materiale și manoperă
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...