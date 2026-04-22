Bărbat din Moldova, arestat după ce a jefuit mai multe case de vacanță din Buzău. Înainte de a fura, el locuia câteva zile acolo

Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat preventiv după ce s-a făcut stăpân abuziv pe mai multe case de vacanță din județul Buzău. Acesta intra în locuințele goale, stătea câteva zile, iar la plecare lua cu el haine sau alte bunuri de valoare. 

Bărbatul de 31 de ani din Republica Moldova profita de faptul că locuințele erau goale, intra în casele de vacanță din Valea Râmnicului, județul Buzău, și rămânea acolo pentru perioade scurte, timp în care fura mâncare, haine și bani.

În tot acest timp consuma alimentele găsite, inclusiv produse congelate, folosea electrocasnicele și dușul locuințelor, iar la plecare lua cu el haine, dar și alte bunuri.

Totul a ieșit la iveală la finalul lunii martie, când trei localnici au anunțat autoritățile.

Paguba este estimată la aproximativ 2.000 lei, iar bărbatul a fost prins cu ajutorul polițiștilor din Bacău, după ce ar fi locuit și în case din acest județ în drumul său spre Republica Moldova.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost arestat pentru 30 de zile.

Top Citite
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
Accident grav în Buzău între o autospecială de poliție și un camion. Un polițist și un jandarm au ajuns la spital
Sergei Shoigu in costum negru cravata
Avertismentul Rusiei în legătură cu cetățenii săi din Transnistria: „Vom lua toate măsurile necesare”
emanoil neagu
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința PNL: „A avut toate funcţiile oferite pe tavă”
alexandru balan
CAB a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii din R. Moldova Alexandru Bălan. Un dosar care duce către KGB
Spitalul Sf. Pantelimon din București
Bărbatul care a furat componente din instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon, arestat preventiv
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare...
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amplă operațiune DNA care vizează achizițiile publice din două...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
Ultimele știri
Manfred Weber critică PSD și îl laudă pe Bolojan: „Social-democrații s-au îndepărtat de angajamentele pro-europene”
Sebastian Burduja denunță criza politică: Ce s-a întâmplat în ultimele zile e sabotaj la adresa sectorului energetic și a investițiilor
Risc de accident nuclear major în Ucraina: rachete rusești survolează zona Cernobîl (Reuters)
Citește mai multe
