Bărbat din Timiș, înșelat prin metoda „romance scam” de o femeie care pretindea că este în depresie

Romance scam concept: man use a credit card to pay for a love scam
Escrocii creează profiluri cu poze atractive (adesea generate de AI), prezentându-se ca persoane de încredere. Sursa foto: profimedia Images
Cum funcționează metoda „romance scam”

Un bărbat a fost înşelat prin metoda „romance scam” după ce ar fi corespondat cu o tânără, în urma cercetărilor fiind vorba despre o femeie de 41 de ani, care i-ar fi transmis că este în depresie şi nu se descurcă singură, după o tragedie petrecută în familie.

Poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 de către un bărbat din Timiş că ar fi corespondat cu o tânără de 20 de ani, pe o reţea de socializare, timp în care i-ar fi spus acestuia că intenţionează să-şi pună capăt zilelor. Potrivit IPJ Buzău, în urma cercetărilor, aşa-zisa tânără care a corespondat cu bărbatul era de fapt o femeie în vârstă de 41 de ani, din localitatea Pârscov.

„Numai că, ceea ce fusese sesizat ca o tentativă la suicid, s-a dovedit a fi, de fapt, o înşelăciune de tip ‘Romance Scam’, ‘escrocherie sentimentală’ sau ‘iubire prefăcută’, o metodă răspândită de fraudă pe reţelele sociale şi aplicaţiile de întâlniri. Femeia de 41 de ani şi-ar fi creat un cont pe o reţea socială, utilizând fotografiile unei tinere de 20 de ani, din Berca. De pe acest cont, ar fi iniţiat relaţionarea în mediul online cu bărbatul din Timiş. Femeia i-ar fi transmis acestuia că este într-o stare de depresie profundă, întrucât toţi membrii familiei (mama, tata şi fratele) ar fi decedat într-un accident rutier produs în timp ce aceştia se deplasau spre Bucureşti şi că nu se descurcă singură cu toate problemele familiale rămase. În dorinţa de a o sprijini, bărbatul ar fi trimis în repetate rânduri diverse sume de bani acesteia, într-un cont bancar, la o valoare cumulată de 3.000 de lei. În continuarea poveştii inventate, femeia ar fi susţinut că are intenţii suicidale, ceea ce l-ar fi îngrijorat pe bărbat şi ar fi apelat 112”, a transmis IPJ Buzău.

Cum funcționează metoda „romance scam”

Oamenii legii continuă investigaţiile, pentru clarificarea tuturor aspectelor. Totodată, IPJ Buzău dezvăluie modul în care funcţionează metoda de înşelăciune „romance scam”.

„Escrocii creează profiluri cu poze atractive (adesea furate sau generate de AI), prezentându-se ca persoane de încredere (femei, dar şi bărbaţi). După ce stabilesc o conexiune emoţională, încep să ceară bani. Scuzele sunt variate: o urgenţă medicală, taxe vamale, bilete de avion pentru a veni în vizită sau investiţii în criptomonede. De obicei, refuză apelurile video sau întâlnirile fizice, pretextând că sunt în străinătate, în armată sau că au probleme tehnice. Semnale de alarmă: persoana se îndrăgosteşte foarte repede de tine şi cere mutarea conversaţiei pe o platformă privată, îţi cere bani, carduri cadou sau date bancare, povestea lor este dramatică şi implică ‘urgenţe’ financiare constante, pozele lor arată perfect, ca de model sau profesionale”, informează sursa citată.

În contextul dat, poliţiştii recomandă celor care se pot regăsi într-o situaţie similară:

  • să nu trimită bani persoanelor pe care nu le cunosc,
  • să facă o căutare inversă a imaginii (Reverse Image Search) pe motoarele de căutare online pentru a observa dacă poza de profil a fost folosită şi în altă parte,
  • să anunţe autorităţile, în situaţia unei înşelăciuni.

