Bărbat reținut după ce și-a înjunghiat soacra în gât, la Ploiești. Avea antecedente, dar nu era considerat risc iminent

Un bărbat de 28 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a înjunghiat soacra în gât, pe o stradă din Ploieşti, aceasta supravieţuind. Anterior, el mai avusese conflicte cu femeia, însă formularele de evaluare nu au indicat risc iminent.

Incidentele violente s-au petrecut în noaptea de luni spre marţi, pe o stradă din Ploieşti. Victima a fost cea care a sunat la 112 şi a cerut ajutor, relatând că ginerele său a înjunghiat-o în gât, cu un cuţit.

„În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu maximă operativitate, constituind o echipă operativă care s-a deplasat la faţa locului, în vederea gestionării situaţiei şi acordării primului sprijin victimei. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, la data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 23:45, în timp ce persoana vătămată se afla în faţa unui imobil situat pe strada Erou Moldoveanu Marian din municipiul Ploieşti, pe fondul unui conflict spontan, aceasta ar fi fost agresată de către bărbatul în cauză, care ar fi utilizat un obiect tăietor-înţepător. Persoana vătămată a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la o unitate spitalicească, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate”, transmit oficialii Poliţiei Prahova.

Verificările în bazele de date au arătat că nu a fost pentru prima dată când între bărbatul de 28 de ani şi soacra sa au loc conflicte. În 11 martie, poliţiştii au intervenit din nou între cei doi, la acel moment întocmind un formular de evaluare a riscului, însă, conform răspunsurilor oferite de victimă, atunci nu a reieşit că ginerele ar reprezenta un risc iminent pentru femeie.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că neînţelegerile dintre cei doi au avut loc pe fondul unor conflicte conjugale, femeia intervenind pentru a-i lua apărarea fiicei sale.

