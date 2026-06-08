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Video Bărbatul care a împușcat patru persoane în Lupeni, reținut. Una dintre victime este în stare instabilă

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Foto: Poliția Română

Bărbatul de 48 de ani care a tras focuri de armă asupra fostei sale iubite şi a familiei acesteia, a fost reţinut pentru 24 de ore. El este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, încălcarea ordinului de protecţie, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, precum şi pentru introducerea sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme şi muniţii.

„Poliţiştii au fost sesizaţi, în data de 7 iunie, în jurul orei 17:20, de către o femeie în vârstă de 58 de ani, din Lupeni, cu privire la faptul că ginerele său, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Galaţi, ar fi tras cu un pistol asupra ei, a soţului său de 64 de ani (din Lupeni), a fiicei sale de 32 de ani şi a unui bărbat de 26 de ani (ambii din judeţul Galaţi). După comiterea faptei, presupusul autor ar fi părăsit locul faptei, îndreptându-se într-o direcţie necunoscută cu un autoturism.”, a transmis IPJ Hunedoara

Poliţiştii au identificat, apoi maşina agresorului, abandonată pe un drum forestier. În apropiere l-au găsit şi pe acesta. „Cele patru victime au fost transportate de urgenţă la unităţi medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, una dintre acestea fiind externată în prezent (apelanta). Celelalte trei persoane se află în continuare în spital, două dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, cea de a treia fiind în stare instabilă (soţul apelantei)”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Bărbatul de 48 de ani avea calitatea de agresor în cadrul a două ordine de protecţie emise de Judecătoria Petroşani, în favoarea victimelor. El a tras asupra acestora cu o armă letală, deţinută ilegal.

În urma cercetărilor efectuate, procurorul de caz a dispus reţinerea bărbatului de 48 de ani pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, încălcarea ordinului de protecţie, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, precum şi pentru introducerea sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme şi muniţii. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Editor : M.I.

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