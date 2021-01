Bărbatul care a lovit cu mașina un cărucior cu un copil a fost arestat preventiv

Șoferul care vineri a lovit cu mașina un cărucior în care se afla un bebeluș, pe o stradă din Capitală, a fost arestat preventiv. Procurorii îl acuză pe bărbat de tentativă de omor, infracțiune pentru care ar putea primi până la 20 de ani de închisoare.

Bărbatul, reținut de poliție, susține că nu are nicio vină și nu recunoaște că a făcut-o intenționat, ca un gest de răzbunare, după ce s-a certat cu tatăl copilului, care îi reproșase că a parcat pe trotuar și că nu avea pe unde să treacă cu căruțul. Suspectul spune că totul a fost o greșeală, că a vrut să dea în marșarier și mașina a intrat în viteza întâia. Tatăl copilului nu a reușit să se ferească la timp și a fost rănit la un picior, motiv pentru care s-a prezentat la spital.

Individul, care a fugit de la locul incidentului, nu este la prima abatere. Surse apropiate anchetei spun că șoferul e cunoscut ca fiind un interlop care în trecut ar mai fi încercat să lovească și alți oameni cu mașina, în special un rival cu care se certase.

Imaginile revoltătoare de mai sus au fost filmate pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Tatăl își plimba bebelușul de doar șase luni, când s-a trezit că nu mai are pe unde să treacă pentru că o mașină urcase pe trotuar.

„L-a deranjat foarte tare că i-am arătat că nu am pe unde să trec, că nu avem efectiv pe unde să trec cu căruțul. M-a înjurat, a devenit agresiv. N-am știut că are intenția să mă omoare sau să mă lovească, mai ales să lovească un cărucior cu un copil”, a povestit bărbatul agresat.

Imediat după ce a lovit căruciorul, șoferul a demarat în trombă și a fugit. Tatăl nu a reușit să se ferească. „Am scăpat telefonul și s-a oprit filmarea, am scos căruțul din calea mașinii, dar eu nu am mai apucat să scap, mi-a prins piciorul sub roți”, a relatat el.

Bărbatul a sunat la 112 și apoi a mers direct la Secția 25 de poliție, unde a reclamat incidentul. Polițiștii nu au avut nevoie de mult timp pentru a îl identifica pe șoferul agresiv.

Șoferul a fost reținut și dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorii au fost convinși de argumentele procurorilor.

Editor : Luana Pavaluca