Bărbatul din Galați care și-a lovit cu mașina soția pe o trecere de pietoni a fost reținut. Cei doi sunt în proces de divorț

Bărbatul de 42 de ani din Galați care s-a urcat băut la volan și apoi și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț.

În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive.

Ieri după-amiază, bărbatul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil. După care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită.

Bărbatul ar fi vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători.

Acum, el a fost reținut. Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor.

Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.

Editor : M.B.