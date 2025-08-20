Polițiștii din Brăila caută mai mulți indivizi care s-au bătut cu săbii și topoare pe o stradă din oraș. O persoană a fost rănită în urma altercației și a avut nevoie de îngrijiri medicale, încă niciuna dintre victime nu a depus plângere penală. Scenele au fost filmate de martori.

Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Bătaia a avut loc în mijlocul străzii, iar primele verificări arată că victimele și agresorii se cunoșteau, având un conflict mai vechi.

Un autoturism în care se aflau un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani a fost blocat în trafic de mai mulți bărbați înarmați cu săbii și topoare. Agresorii au coborât din trei mașini și i-au atacat pe cei doi, sub privirile șoferilor și trecătorilor.

Una dintre persoanele atacate a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii încearcă să îi identifice pe agresori, care nu au fost încă prinși. Autoritățile s-au sesizat din oficiu, deoarece victimele nu au depus plângere și nu au cerut ordin de protecție.

Editor : C.S.