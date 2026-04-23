Video Bătaie pe Aeroportul Băneasa după un conflict început în avion. Mai multe persoane au fost implicate în scandal

Data publicării:
Un conflict început în timpul unui zbor s-a transformat într-o bătaie după aterizare. Incidentul s-a petrecut pe Aeroportul Băneasa din București, unde mai multe persoane s-au luat la bătaie într-o zonă aglomerată.

Conflictul a început încă din timpul zborului, pe ruta Germania-România, între mai multe persoane, potrivit anchetatorilor.

Ulterior, după aterizarea pe Aeroportul Băneasa, doi dintre bărbați au început să se lovească reciproc, iar apoi au intervenit alți doi apropiați de unul dintre cei implicați, un bărbat și o femeie, și au început să lovească adversarii.

Toată scena s-a întâmplat într-o zonă extrem de aglomerată, unde erau și alți pasageri.

Forțele de ordine au fost alertate imediat, iar polițiștii ajunși la fața locului i-au identificat pe cei implicați, i-au condus la audieri, iar acum fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, dar și cine se face responsabil pentru acest scandal.

Se fac cercetări pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

