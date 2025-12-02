Zeci de oameni au năvălit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR, pe o șosea din Mehedinți, după ce camionul care transporta tone de fructe s-a răsturnat. În imaginile surprinse de martori se vede cum localnicii se înghesuie în jurul lădițelor răsturnate pe asfalt, încercând să strângă cât mai multe fructe.

Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat, luni dimineață, pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, scrie presa locală.

Intervenția pentru ridicarea cabinei și a remorcii a durat câteva ore, timp în care portocalele s-au împrăștiat pe carosabil. Ulterior, o parte din marfă a fost strânsă și depozitată pe marginea drumului, de unde zeci de persoane au venit și au luat lăzi cu fructe.

În imaginile surprinse după accident se poate observa cum zeci de persoane adunate pe marginea drumului încearcă să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil.

Un incident similar a avut loc pe 15 martie 2023, tot pe DN 56A, în zona pădurii Stârmina, când, după impactul dintre un autotren înmatriculat în Turcia și un autoturism, legume au ajuns împrăștiate pe marginea șoselei, iar localnicii au venit să le adune din râpă, mai relatează sursa citată.

Editor : C.S.