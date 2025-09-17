Un bebeluș din Iași a murit după ce s-a lovit la cap în timpul deplasărilor cu mașina, pentru că părinții nu îl puneau într-un scaun auto special. Medicii nu au reușit să îl salveze, iar instanța i-a condamnat pe cei doi la închisoare pentru ucidere din culpă.

Cazul a ieşit la iveală după ce copilul, plimbat frecvent în maşina familiei, a început să se simtă rău. Conform datelor obținute de Ziarul de Iași, părinții ar fi așteptat câteva zile până când l-au dus la spital. Când au cerut ajutor medical, însă, bebelușul intrase deja în stop cardiorespirator.

Medicii au reuşit să îl stabilizeze pentru scurt timp, însă au constatat că avea multiple lovituri la cap. După două săptămâni de la internare, copilul a murit, legiștii stabilind că decesul a fost cauzat de traumatismele craniene.

Potrivit declaraţiilor martorilor, părinţii îl aşezau pe cel mic pe o pătură, pe bancheta din spate, sau chiar pe scaunul din faţă. La fiecare frână bruscă, viaţa copilului era pusă în pericol.

Ancheta declanşată de poliţie a arătat că loviturile fatale au fost provocate în timpul transportului cu maşina. Pe tot parcursul procesului, părinţii au negat acuzaţiile.

Magistraţii i-au condamnat pe cei doi pentru ucidere din culpă. Tatăl a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare, iar mama 4 ani. Sentinţa este definitivă.

