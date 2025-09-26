Beneficii pentru donatorii de sânge: Analize medicale gratuite și facilități la transportul public. Ce valoare au tichetele în 2025

Românii care îndeplinesc criteriile medicale pentru donarea de sânge pot beneficia de mai multe facilități: tichete valorice, un pachet complet de analize de biochimie fără costuri, posibilitatea de a achiziționa titluri de stat cu dobânzi preferențiale și avantaje la abonamentele pentru transportul public, conform prevederilor în vigoare.

Drepturile donatorilor vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

Beneficii pentru donatorii de sânge în 2025

Tichete valorice

Începând cu 1 ianuarie 2024, donatorii primesc bonuri de masă în valoare de 280 lei, valabile până la sfârșitul anului.

Reducere de 50% la abonamentul de călătorie cu metroul și transportul în comun

Beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, în baza unui titlu de călătorie, donatorii de sânge care au donat la o instituție de profil din București și au domiciliul sau locul de muncă în Capitală.

De asemenea, potrivit legii, donatorii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/ reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge.

În cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.

Acte necesare pentru emiterea abonamentului de călătorie cu metroul la preț redus:

Pentru donatorii de sânge care au domiciliul în București:

Adeverință donator de sânge, în orignal (se va reține la locația unde se face abonamentul) sau în original + copie format letric, în cazul în care donatorul va utiliza adeverința de donator. Și la STB se vor prezenta ambele, se va reține copia;

Pe verso-ul originalului casierul va înscrie: data eliberării titlului de călătorie, stația, numele și prenumele casierului.

Pe verso-ul copiei solicitantul va înscrie: „Am primit abonament lunar cu preț redus 50% și semnătura);

Carte de identitate sau pașaport/carte de rezidență/permis de ședere (se va prezenta, nu se va reține)în original sau copie (suport letric/electronic).

Pentru donatorii de sânge care nu au domiciliul în București, dar au locul de muncă în Capitală:

Adeverință donator de sânge, în original (se va reține) sau în original + copie format letric. În cazul în care donatorul va utiliza adeverința de donator și la STB, se vor prezenta ambele, se va reține copia;

Pe verso-ul originalului casierul va înscrie: data eliberării titlului de călătorie, stația, numele și prenumele casierului.

Pe verso-ul copiei solicitantul va înscrie: „Am primit abonament lunar cu pret redus 50% și semnătura);

Carte de identitate sau pașaport/carte de rezidență/permis de ședere (se va prezenta, nu se va reține) în original sau copie (suport letric/electronic) orice document din care să reiasă că au locul de muncă în București (se va prezenta, nu se va reține la sursă).

Donatorii de sânge beneficiază lunar de un singur abonament cu preț redus 50% pentru metrou, potrivit Metrorex.

Analize gratuite o dată pe an pentru donatori

Potrivit legii, donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.

Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual şi în alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistării unor eventuale afecţiuni care ar contraindica donarea de sânge. Examenul se efectuează la recomandarea instituţiei de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge.

De asemenea, donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul la tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.

Dupa fiecare donare de sange, donatorul beneficiază de rezultatele analizelor de laborator: grup sanguin ABO si Rh, HLG (hemoleucograma) glicemie, Atg HBs, Ag/Ac HCV, Ag-Ac HIV1+2, Ac HTLV I+II, Ac -anti Treponema pallidum (bacteria care produce sifilis), ALT (transaminaza-enzima hepatica) (Sursa: Centrul de Transfuzie Sanguină București/CTS)

(Donatorul de sânge cu donări regulate este acea persoană care în ultimii 2 ani a donat sânge şi/sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiaşi centru de transfuzie.)

Donatorii de sânge pot primi o zi liberă de la locul de muncă

Potrivit legii, donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă:

o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați;

o zi scutire de frecvenţă, în ziua donării, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor.

Dobânzi preferențiale la titlurile de stat dacă ai donat sânge

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente financiare emise de Ministerul Finanțelor din România, destinate exclusiv persoanelor fizice, prin care statul se împrumută de la populație și oferă o dobândă fixă, neimpozabilă, plătită anual. Pot investi doar persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, care au împlinit vârsta de 18 ani. Ministerul Finanțelor a lansat în 2024 emisiuni FIDELIS de titluri de stat destinate populației. În acest context, donatorii de sânge beneficiază de un punct procentual în plus la dobândă.

În emisiunea din septembrie 2025, donatorii beneficiază de dobândă de 8,20% pentru titlurile în lei cu scadență la 2 ani, cea mai mare dobândă din cadrul emisiunii. Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 lei / 1.000 euro la doar 500 lei / 100 eur, facilitând accesul la investiții și pentru cei cu bugete mai limitate. Începând cu ediția din aprilie 2025, un donator-investitor poate subscrie titluri Fidelis în tranșele dedicate în limita unui plafon maxim de 100.000 lei / 20.000 euro.

Condiții de eligibilitate pentru tranșele donatorilor de sânge (septembrie 2025):

Documente necesare: Adeverință, carnet de donator sau alt document care atestă calitatea de donator de sânge

Perioada de valabilitate: Se acceptă documentele care atestă donarea de sânge de la 1 aprilie 2025 până pe 12 septembrie 2025.

Titlurile de stat Fidelis emise de statul roman nu sunt impozitate (în cazul persoanelor fizice, rezidente), iar fondurile clienților sunt garantate de Ministerul Finantelor. De asemenea, nu se datorează CASS pentru veniturile din titluri de stat, chiar dacă acestea depășesc plafonul anual de 6 salarii minime brute (Sursa: Fidelis)

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a dona sânge

Donator de sânge poate fi orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România, în deplină stare de sănătate, care se supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană. De asemenea, pentru a deveni donator de sange trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

vârsta cuprinsă în intervalul 18 - 60 ani;

greutate peste 50Kg;

puls regulat, 60 -100 bătăi/minut;

tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale;

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală sau în primele 5 zile după finalizarea acesteia;

să nu fi consumat băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării;

sa nu fie sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice, boli endocrine.

De asemenea, donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut urmatoarele boli:

hepatită (de orice tip);

TBC;

Sifilis;

malarie;

epilepsie si alte boli neurologice;

boli psihice;

bruceloză;

ulcer;

diabet zaharat;

boli de inimă;

boli de piele: psoriazis, vitiligo;

miopie forte peste (-) 6 dioptrii;

cancer.

Donarea de sânge se poate face în trei moduri:

La sediul Centrul de Transfuzie Sanguină București (CTSMB);

La centrele mobile de donare organizate în București (la instituții, întreprinderi, campusuri universitare, etc);

Centrul Mobil de Donare de Sânge.

