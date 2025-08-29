BIAS 2025: Trei zile de spectacol aviatic în București. Care este programul evenimentului și ce nave pot fi admirate

Bucharest International Air Show (BIAS) 2025 revine în Capitală cu cel mai așteptat spectacol aviatic al anului, desfășurat în perioada 29 - 31 august. Pe parcursul a trei zile, peste 200 de piloți și aeronave din România și din străinătate vor susține demonstrații aeriene de excepție pe cerul Bucureștiului. Evenimentul va avea loc la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, transformând orașul într-un adevărat pol european al aviației. Accesul publicului este gratuit.

Bucharest International Air Show 2025 transformă Bucureștiul într-un veritabil centru european al aviației, oferind o experiență de neuitat tuturor celor care iubesc zborul, adrenalina și spectacolul.

BIAS 2025: Programul evenimentului

29 august: Ziua profesioniștilor și a pasionaților de aviație

Începând cu ora 10:00, publicul va avea acces la „Expoziția de Aviație Generală”. Vor fi expuse aeronave civile și militare, echipamente aeronautice, dar și standuri interactive. Vizitatorii vor putea admira și zboruri demonstrative și antrenamente deschise.

BIAS 2025: sâmbătă, 30 august și duminică, 31 august zilele de spectacol aerian

Formații acrobatice internaționale precum Patrouille de France, RAF Red Arrows, dar și multe alte echipe celebre vor colora cerul Bucureștiului în ultimul weekend al lunii august. Vor avea loc demonstrații militare și civile cu avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, evoluții spectaculoase ale Forțelor Aeriene Române, zboruri cu aeronave de colecție și o serie de spectacole de precizie și grație la altitudine.

În total, peste 200 de piloți și aeronave din România și din străinătate vor fi prezente la BIAS 2025

The Flying Bulls revin la BIAS 2025

Parteneri de tradiție ai Bucharest International Air Show încă de la primele ediții, The Flying Bulls se întorc în 2025 cu două aparate excepționale, așteptate cu nerăbdare de pasionații de aviație:

Douglas DC-6B: impunătorul cvadrimotor care a fost, odinioară, avionul personal al mareșalului Tito;

P-51D Mustang: legendarul avion de vânătoare, simbol al superiorității aeriene în al Doilea Război Mondial

Li se vor alătura în demonstrații aeriene:

F4U - 4 Corsair: emblemă a luptelor din Pacific;

BO 105 C: elicopterul care execută manevre acrobatice spectaculoase.

Echipa „Daedalus” din Grecia revine la BIAS 2025

În anul în care aniversează două decenii de existență, Hellenic Air Force T-6A "Daedalus" Demo Team revine la Bucharest International Air Show 2025. Cu aeronavele Beechcraft T-6 Texan II, piloții Forțelor Aeriene Elene vor aduce din nou pe cerul României un spectacol aerian dinamic, plin de precizie și adrenalină.

Șoimii României la BIAS 2025

George, Andreea, Teo, Vali și Laszlo: aceștia sunt Șoimii României, echipa de acrobație a Aeroclubului României, care va participa la BIAS 2025.

Premiere la BIAS 2025: Patrouille de France vine în România

Pentru prima dată în România, celebra formație de acrobație aeriană Patrouille de France va evolua la Bucharest International Air Show. Recunoscută la nivel mondial pentru eleganța și precizia manevrelor, Patrouille de France este una dintre cele mai prestigioase echipe demonstrative din aviația militară internațională.

Participarea legendarilor RAF Red Arrows din Marea Britanie la Bucharest International Air Show - BIAS 2025

Formația simbol a Royal Air Force, recunoscută la nivel mondial pentru precizia excepțională și eleganța manevrelor aeriene, va evolua pe cerul Bucureștiului într-un spectacol care promite să impresioneze prin stil, rigoare și măiestrie britanică.

Germania revine la BIAS 2025 cu Eurofighter Typhoon F-2000A

Cu una dintre cele mai performante aeronave de luptă din lume: Eurofighter Typhoon F-2000A, Typhoon va survola din nou cerul Bucureștiului într-o demonstrație aeriană spectaculoasă.

HeliForce se întoarce la BIAS 2025 cu Mil Mi-2

După succesul de anul trecut, HeliForce se întoarce la Bucharest International Air Show - BIAS 2025. Echipajul va evolua din nou cu elicopterul Mil Mi-2, oferind publicului o demonstrație impresionantă de măiestrie în pilotaj, forță și precizie.

Aeroclubul României: spectacol la BIAS 2025

Aeroclubul României revine la Bucharest International Air Show - BIAS 2025 cu unele dintre cele mai apreciate formații ale aviației civile românești:

HAWKS OF ROMANIA: formația acrobatică emblematică, formată din 4 aeronave Extra 330, va impresiona din nou cu precizia și dinamismul manevrelor în zbor sincronizat;

WHITE WINGS: o demonstrație de eleganță și finețe aeriană, în care două planoare creează un veritabil balet în aer, demonstrând armonia perfectă dintre pilotaj și rafinament;

BLUE WINGS: parașutiștii de elită ai Aeroclubului vor colora cerul în roșu, galben și albastru, într-un moment de mare încărcătură simbolică și spectaculozitate.

Forțele Aeriene Române participă la BIAS 2025

Forțele Aeriene Române vor fi, și în acest an, una dintre principalele atracții ale Bucharest International Air Show. Publicul va putea admira, în zbor sau la sol, o gamă impresionantă de aeronave militare precum:

F-16 Fighting Falcon: avion multirol de generația a patra, simbol al modernizării aviației militare românești;

IAR 330 Puma: elicopter versatil, utilizat în multiple misiuni militare și umanitare;

IAR 99 Șoim: avion de antrenament avansat și atac ușor, fabricat în RomâniaM

C-27J Spartan – aeronavă de transport tactic, esențială în operațiunile de sprijin și salvare;

IAR 316 Alouette: elicopter ușor pentru instruire și misiuni diverse;

Yakovlev Yak-52: avion de antrenament cu elice, folosit în pregătirea piloților militari;

Antonov AN-26: aeronavă de transport cu largă utilizare în misiuni logistice

Flying Dragons Team revine la BIAS 2025

Formatia poloneza Flying Dragons Team participă și în acest an la Bucharest International Air Show, cu o demonstrație care transformă zborul în artă. (Sursa: Otopeniairshow)

