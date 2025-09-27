Black Friday 2025: Când este programată ziua cu cele mai mari reduceri din an

Black Friday rămâne, an de an, una dintre cele mai populare perioade dedicate cumpărăturilor la nivel global. În mod tradițional, în Statele Unite ale Americii, evenimentul are loc în ultima zi de vineri din luna noiembrie, imediat după ziua Recunoștinței. În România, însă, numeroși comercianți dau startul promoțiilor mult mai devreme, uneori chiar din primele zile ale lunii. Pentru 2025, primele campanii de reduceri sunt programate să înceapă pe 7 noiembrie.

Black Friday reprezintă un maraton de reduceri, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Această perioadă se distinge prin reduceri substanțiale aplicate unei game variate de produse, de la electronice și electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și jucării.

Black Friday 2025

Black Friday a devenit, de câțiva ani, un fenomen bine cunoscut și pe piața din România. Inspirat de tradiția americană, acest val de promoții are loc în Statele Unite imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 28 noiembrie. În țara noastră, comercianții aleg adesea să își lanseze ofertele mult mai devreme, uneori chiar din primele zile ale lunii noiembrie.

Mai mulți comercianți au stabilit 7 noiembrie 2025 ca dată de început pentru campaniile de Black Friday. În această zi, platformele de vânzări online, cât și magazinele fizice din diverse centre comerciale vor derula oferte speciale. Discounturile vor acoperi o gamă variată de produse, de la articole pentru casă și decor, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, până la electrocasnice, gadgeturi, produse cosmetice și chiar diverse servicii.

Înainte de a face orice achiziție de Black Friday, cumpărătorii trebuie să ia în considerare mai multe criterii, nu numai prețul redus afișat. Este recomandat să se analizeze evoluția prețurilor în timp (există instrumente online gratuite de comparare), să se verifice calitatea reală a produselor, dar și termenul și costurile de livrare. La fel de important este să se acorde atenție și condițiilor de retur, pentru a evita eventualele neplăceri după cumpărare.

