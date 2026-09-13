Black Friday 2026: Data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în România

Black Friday 2026 se apropie, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din an. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după Ziua Recunoștinței. În România, însă, comercianții își stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă pe 16 octombrie.

Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice și electrocasnice până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și jucării.

Ce înseamnă Black Friday și cum a apărut evenimentul

Black Friday este una dintre cele mai cunoscute campanii de reduceri din comerțul internațional. Evenimentul își are originea în Statele Unite, unde se desfășoară, în mod tradițional, în vinerea de după Thanksgiving, Ziua Recunoștinței.

De unde provine denumirea

Una dintre explicațiile cunoscute privind originea denumirii face referire la orașul Philadelphia. În anii 1950-1960, polițiștii ar fi folosit expresia „Black Friday” pentru a descrie aglomerația și traficul dificil din ziua următoare sărbătorii de Thanksgiving, când numeroși cumpărători se îndreptau spre magazine.

Termenul a dobândit ulterior o semnificație comercială. În anii 1980, retailerii au popularizat explicația potrivit căreia „negru” simbolizează trecerea de la pierderi la profit. Interpretarea pornește de la expresiile contabile americane „in the red”, asociată pierderilor, și „in the black”, folosită pentru rezultate financiare pozitive. Astfel, denumirea a devenit treptat sinonimă cu perioada marilor reduceri.

27 noiembrie, Black Friday la nivel global

De-a lungul timpului, Black Friday s-a extins dincolo de Statele Unite, devenind un fenomen comercial global. Data tradițională, stabilită în vinerea de după Thanksgiving, 27 noiembrie, zi în care comercianții din numeroase țări lansează campanii de reduceri și oferte speciale. Magazinele fizice și, mai ales, retailerii online au transformat această perioadă într-o adevărată competiție a promoțiilor.

Când va fi Black Friday 2026 în România

În România, Black Friday 2026 este programat pe 6 noiembrie, însă reducerile nu se vor concentra neapărat într-o singură zi. Spre deosebire de Statele Unite, unde evenimentul are loc în mod tradițional într-o zi de vineri, comercianții români își stabilesc propriul calendar de promoții și pot începe campaniile chiar și cu câteva săptămâni mai devreme.

Potrivit calendarului anunțat pentru 2026, primele campanii de reduceri din România vor putea începe încă din 16 octombrie, iar ofertele se vor putea desfășura până pe 4 decembrie. Astfel, perioada promoțiilor se întinde pe mai multe săptămâni, iar magazinele pot lansa oferte în etape, în funcție de categoriile de produse și de strategia fiecărui retailer.

Ce produse sunt de obicei la reducere de Black Friday

Black Friday este asociat în special cu reduceri pentru produse electronice și electrocasnice mari, însă ofertele se extind, de regulă, către numeroase categorii precum:

telefoane mobile și accesorii;

televizoare și produse audio-video;

laptopuri, tablete și componente PC;

produse pentru casă și mobilier;

îmbrăcăminte și încălțăminte;

cosmetice și produse de îngrijire personală;

jucării și produse pentru copii;

articole sportive;

produse pentru hobby și timp liber.

Cum alegem cele mai bune oferte

Deși prețurile reduse sunt principalul punct de atracție al campaniei, cumpărăturile din această perioadă trebuie făcute cu atenție și după o informare prealabilă. Un procent mare afișat în dreptul unui produs nu garantează întotdeauna și cea mai avantajoasă ofertă. Pentru a evita achizițiile impulsive, este recomandată verificarea prețului produsului înainte de începerea campaniei și compararea acestuia cu ofertele disponibile la alți comercianți.

La fel de importantă este verificarea caracteristicilor și a calității produsului, precum și a disponibilității reale în stoc. Cumpărătorii ar trebui să acorde atenție și costurilor suplimentare, termenului de livrare, condițiilor de retur și perioadei de garanție. Toate aceste elemente pot influența în mod semnificativ valoarea reală a unei oferte. În cele din urmă, cea mai bună ofertă este cea care aduce un raport real între preț, calitate și condițiile de achiziție, nu neapărat produsul care afișează cea mai mare reducere.

Editor : M.C.