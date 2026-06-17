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Video Blocaje în vămi: angajații intră în grevă de avertisment și acuză pierderea unor drepturi salariale

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Foto: Inquam Photos / Casian Mitu
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Angajații din cadrul Autorității Vamale Române declanșează miercuri o grevă de avertisment între orele 12:00 și 14:00, nemulțumiți de condițiile de muncă și de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că mai multe drepturi profesionale și salariale nu sunt respectate și avertizează că lipsa dialogului cu autoritățile a dus la blocarea soluționării conflictului de muncă.

Sindicatul Naţional Meridian, organizaţie reprezentativă a angajaţilor din cadrul Autorităţii Vamale Române, reclamă neîncheierea acordului colectiv de muncă, ce are drept consecinţe „lipsa constituirii şi utilizării fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, asigurării sănătăţii şi securităţii muncii, precum şi a celor pentru susţinerea perfecţionării profesionale”.

Angajaţii din Vamă au nemulţumiri legate şi de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării. Astfel, aceştia reclamă neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră şi celor care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi lipsa sporului pentru radiaţii, acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv.

„Această situaţie generează dificultăţi profunde şi afectează nu doar angajaţii, ci şi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor şi societăţilor comerciale care derulează operaţiuni vamale. Înţelegem şi regretăm disconfortul ce va fi creat călătorilor şi operatorilor economici din cauza acestei greve de avertisment, însă subliniem că drepturile şi condiţiile de muncă ale angajaţilor vamali trebuie respectate, iar scopul acţiunii este atragerea atenţiei autorităţilor române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal şi rămase nerezolvate de ani de zile”, susţin sindicaliştii.

Conform sindicatului, lipsa dialogului şi neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituţiei vamale au blocat soluţionarea paşnică a acestui conflict de muncă.

Sindicaliştii fac un apel la autorităţi să soluţioneze urgent problemele, să iniţieze negocieri reale şi transparente şi să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaţilor din vamă.

Editor : Ș.A.

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