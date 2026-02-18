Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.

BNR precizează că instituţia nu face recomandări sau propuneri de investiţii şi că toate comunicările oficiale sunt publicate exclusiv pe canalele proprii.

„În ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. Conţinutul clonează website-ul şi pagina dintr-o reţea de socializare a unui cunoscut ziar generalist (Adevărul). Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune”, menţionează Banca centrală într-un comunicat de presă emis miercuri.

Conform sursei citate, postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiţii financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacţionare automatizată.

Deepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conţinut falsificat de tip imagine, audio şi/sau video realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale, astfel încât să creeze aparenţa că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu şi-a dat consimţământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

„Reiterăm faptul că Banca Naţională a României nu face recomandări şi propuneri de investiţii. Comunicările oficiale ale Băncii Naţionale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, şi conturile instituţiei pe reţelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky şi YouTube. În cazul în care aţi interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizaţi date personale şi să raportaţi imediat aceste situaţii autorităţilor competente”, se mai precizează în document.

