Buna Vestire 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox și zi cu dezlegare la pește. Tradiții importante, explicate de preot

Buna Vestire 2026. Foto Getty Images
Buna Vestire 2026. Foto Getty Images
Buna Vestire 2026 25 Martie 2026: Prima dezlegare la pește din Postul Paștelui Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire, celebrată anual la data de 25 martie, se numără printre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. Această zi simbolizează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea nașterii lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. În 2026, semnificația praznicului este cu atât mai profundă, întrucât precede Săptămâna Patimilor, oferind credincioșilor un context de reflecție asupra sacrificiului și speranței. Preotul Dan Damaschin a explicat, pentru Digi24.ro, importanța religioasă a acestei zile, precum și principalele tradiții și obiceiuri care o însoțesc.

Sărbătoarea este marcată atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei catolici, fiind una dintre puținele celebrări cu dată fixă în calendarul liturgic.

Buna Vestire 2026

„Buna Vestire este sărbătoarea care amintește momentul în care Maica Domnului a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos. Este o zi cu o profundă încărcătură spirituală, una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria, care marchează începutul mântuirii oamenilor, așa cum a fost vestit de proorocii Vechiului Testament.

Sărbătoare cu cruce roșie în calendar

În tradiția ortodoxă, Buna Vestire ocupă un loc distinct, fiind prima sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar și semnalând începutul unui timp dedicat Maicii Domnului. Această perioadă este asociată cu rugăciunea, introspecția și purificarea sufletească, oferind credincioșilor ocazia de a-și îndrepta gândurile și trăirile către valorile esențiale ale credinței.

Pentru comunitatea ortodoxă, Buna Vestire nu reprezintă doar o zi de sărbătoare, ci și un moment de reflecție profundă asupra sacrificiului și speranței. Totodată, marchează un nou început spiritual, pregătind credincioșii pentru Săptămâna Patimilor și readucând în prim-plan semnificația mântuirii și reperele fundamentale ale credinței.

Totodată, praznicul reprezintă momentul în care Maica Domnului a fost aleasă să devină „vas sfânt”, iar din Ea se va naște Fiul, cel prea iubit. Este un moment de împlinire spirituală și de reînnoire sufletească, în care Dumnezeu își arată, încă o dată, mila și iubirea față de omenire.”, a explicat preotul Dan Damaschin

25 Martie 2026: Prima dezlegare la pește din Postul Paștelui

„Un element distinct al praznicului îl constituie dezlegarea la pește, untdelemn și vin, acordată de biserică în această zi. Aceasta le oferă credincioșilor posibilitatea de a marca sărbătoarea într-un mod simbolic, îmbinând rigoarea postului cu bucuria spirituală. Este, totodată, un moment de binecuvântare și comuniune, în care oamenii se reconectează la valorile credinței și la comunitatea din care fac parte.”, a mai adăugat Părintele

Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

„Data de 25 martie 2026 are o încărcătură deosebită, atât din perspectivă religioasă, cât și în tradiția populară, marcând simbolic începutul primăverii și aducând bucurie credincioșilor din întreaga țară. În această zi, oamenii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să se apropie de rugăciune, meditând asupra mesajului praznicului, centrat pe ascultare, dăruire și speranță.

Legătura cu natura și tradițiile populare

Sărbătoarea este profund conectată cu ideea de renaștere a naturii. Potrivit credințelor populare, în această perioadă păsările migratoare revin la cuiburi, iar apicultorii scot stupii pentru a valorifica primele resurse de polen ale primăverii.

În unele regiuni, tradiția include aprinderea focurilor în gospodării, un ritual cu rol simbolic de purificare și protecție, menit să alunge energiile negative și să aducă echilibru în viața familiei.

Acatistul Bunei Vestiri: speranță și binecuvântare pentru viitoarele mame

Buna Vestire are o semnificație aparte pentru femeile care își doresc să devină mame. În această zi, citirea Acatistului Bunei Vestiri devine un act de credință și speranță, prin care acestea se roagă Maicii Domnului, considerată mijlocitoare și aducătoare de binecuvântare.

Sărbătoarea le oferă alinare și întărește legătura spirituală cu divinitatea, fiind un moment în care credința, răbdarea și speranța se împletesc, conturând perspectiva unui viitor împlinit.”, a precizat sursa Digi24.ro.

„Ziua Cucului”

Tradițiile populare asociază această zi și cu „Ziua Cucului”, simbol al renașterii naturii. Se spune că acum se aude pentru prima dată cântecul cucului, moment încărcat de semnificații pentru comunitate.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să revină la valorile morale și spirituale, să ierte, să ofere sprijin celor aflați în suferință și să cultive faptele bune, precum și iubirea față de semeni. De asemenea, această zi constituie un prilej de întărire spirituală și de apropiere de valorile Postului Paștelui, pregătind credincioșii, din punct de vedere sufletesc, pentru marele praznic al Învierii Domnului și pentru bucuria mântuirii.

Editor : M.C.

