Cadavru carbonizat găsit într-o mașină abandonată, în Oradea. Ce se știe despre bărbat și ce ipoteze au anchetatorii

Caz șocant la Oradea: cadavrul carbonizat al unui barbat a fost găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată. Zona a fost împânzită de criminaliști și sunt verificate toate camerele de supravehgere din zonă. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Apar primele informații despre identitatea bărbatului al cărui cadavru carbonizat a fost găsit ieri într-o mașină, pe un drum lăturalnic din apropierea centurii orașului Oradea, între oraș și localitatea Sântandrei.

Acesta avea în jur de 40 de ani, era din Florești, mutat la Oradea, și lucra ca șofer de ride sharing.

Acest caz a fost descoperit de șoferul unei companii de curierat care a trecut prin zonă. A sesizat mașina arsă complet și a anunțat imediat poliția. Locul a fost imediat împânzit de polițiști, de criminaliști care pe parcursul zilei de ieri au strâns probe indicii pentru a face lumină în acest caz.

Cadavrul bărbatului a fost ridicat de o firmă de pompe funebre și dus la IML pentru autopsie, în timp ce mașina a fost și ea ridicată și dusă pentru a fi expertizată.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum mașina a luat foc ieri dimineață, în jurul orei 04.00. După câteva secunde de la izbucnirea acestui incendiu auto, mașina a explodat, cel mai probabil după ce flăcările au ajuns la instalația de GPL a mașinii.

Sunt luate în calcul mai mult ipoteze: anchetatorii se gândesc atât la varianta unei crime, varianta unei sinucideri, dar și la varianta, mai puțin probabilă, a unui accident, având în vedere că mașina era pe un drum denivelat. pe care mașinile nu pot să ia foarte mare viteză.

