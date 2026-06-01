Calendar ortodox iunie 2026: Sărbători cu cruce roșie. Începe una dintre cele mai importante perioade din tradiția ortodoxă

Calendar ortodox iunie 2026.
Luna iunie 2026 este marcată în calendarul ortodox de mai multe sărbători importante pentru credincioși, celebrate prin slujbe speciale și tradiții păstrate de-a lungul timpului. Printre cele mai importante repere religioase ale perioadei se numără Lunea Sfântului Duh și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și debutul unei etape de pregătire duhovnicească ce precede praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, sărbătorit anual pe 29 iunie.

Sărbătorile din luna iunie ocupă un loc important în tradiția creștină și sunt asociate atât cu momente de rugăciune și reflecție spirituală, cât și cu numeroase obiceiuri păstrate de credincioși de-a lungul generațiilor.

Sărbători cu cruce roșie în luna iunie 2026

1 iunie 2026: Lunea Sfântului Duh

Lunea Sfântului Duh este sărbătorită imediat după Rusalii și este dedicată celei de-a treia persoane a Sfintei Treimi - Sfântul Duh. Potrivit tradiției creștine, această zi amintește de momentul în care Sfântul Duh s-a coborât asupra apostolilor, oferindu-le puterea și înțelepciunea de a răspândi credința creștină în lume. Sărbătoarea simbolizează începutul misiunii bisericii și este considerată un moment de reînnoire spirituală pentru credincioși.

24 iunie 2026: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Pe 24 iunie, biserica ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății și cel care a vestit venirea lui Iisus Hristos. Este una dintre puținele sărbători religioase dedicate nașterii unui sfânt, fapt care subliniază rolul aparte al Sfântului Ioan în tradiția creștină. În calendarul popular, ziua este cunoscută drept Sânzienele sau Drăgaica și este însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții legate de natură, fertilitate și protecție.

29 iunie 2026: Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel îi cinstește pe doi dintre cei mai importanți propovăduitori ai creștinismului. Sfântul Petru, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, este considerat simbolul credinței puternice și al statorniciei, în timp ce Sfântul Pavel este recunoscut pentru contribuția esențială la răspândirea creștinismului în afara lumii iudaice.

8 iunie 2026: Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Perioada de pregătire spirituală dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe în 2026 pe 8 iunie și face parte din lista celor patru mari rânduieli de peste an din calendarul ortodox. Aceasta precede sărbătoarea din 29 iunie, zi în care cei doi mari apostoli sunt cinstiți de credincioși. Tradiția creștină arată că apostolii se pregăteau prin rugăciune, cumpătare și înfrânare înainte de a merge să vestească Evanghelia. Durata acestei perioade de post diferă de la un an la altul, în funcție de data la care este celebrat Paștele.

Calendar ortodox complet pentru luna iunie 2026

  • 1 L † Lunea Sfântului Duh; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful
  • 2 M † Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
  • 3 M Sfinții Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie
  • 4 J † Sfinții Zotic, Atal, Camasis și Filip de la Niculițel
  • 5 V † Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; Sfântul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului
  • 6 S Sfântul Ilarion cel Nou
  • 7 D (Lăsatul Secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel); Sfântul Teodot, episcopul Ancirei

  • 8 L † Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel; Aducerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilat
  • 9 M Sfântul Chiril al Alexandriei
  • 10 M Sfântul Mucenic Timotei, episcopul Prusei
  • 11 J Sfântul Apostol Vartolomeu; Sfântul Luca al Crimeii
  • 12 V Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare
  • 13 S Sfânta Mucenica Achilina
  • 14 D Sfântul Proroc Elisei - Ap. Români ÎI

  • 15 L † Sfântul Proroc Amos
  • 16 M † Sfântul Ier. Martir Neofit Cretanul; Sfântul Tihon
  • 17 M Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail
  • 18 J Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul
  • 19 V Sfântul Apostol Iuda
  • 20 S Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor
  • 21 D Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia - Ap. Români V,

  • 22 L † Sfântul Grigorie Dascălul, Sfântul Mucenic Eusebi
  • 23 M Sfânta Muceniță Agripina
  • 24 M † Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
  • 25 J Sfânta Muceniță Fevronia
  • 26 V Sfântul Cuvios David din Tesalonic
  • 27 S Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini
  • 28 D Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici Chir și Ioan

  • 29 L † Sfinții Apostoli Petru și Pavel
  • 30 M † Soborul celor 12 Apostoli; Sfântul Ierarh Ghelasie de la Ramet

