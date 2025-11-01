Calendar ortodox pentru luna noiembrie 2025: Trei sărbători importante sunt menționate cu cruce roșie

În luna noiembrie 2025, calendarul ortodox marchează mai multe sărbători cu cruce roșie, cu o semnificație deosebită în viața spirituală a credincioșilor. Printre acestea se numără prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, evenimente cu o profundă valoare teologică și tradițională. Totodată, noiembrie este o perioadă a reculegerii și pregătirii sufletești, care apropie creștinii de începutul Postului Crăciunului.

Sărbătorile cu cruce roșie din noiembrie 2025 îi încurajează pe credincioși să se apropie de rugăciune și reculegere și să înțeleagă semnificația profundă a vieții sfinților.

Sărbători cu cruce roșie în luna noiembrie 2025

Soborul Sfinților Mihail și Gavril, cruce roșie în calendar pe 8 noiembrie

Data de 8 noiembrie este marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, semnalând sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Sfântul Arhanghel Mihail este considerat liderul oștirilor cerești și apărătorul credincioșilor împotriva răului, simbolizând curajul și dreptatea divină, și este asociat în tradiția liturgică cu judecata și protecția bisericii.

Sfântul Arhanghel Gavril, pe de altă parte, este cunoscut drept mesagerul lui Dumnezeu, cel care i-a vestit Fecioarei Maria Nașterea Mântuitorului. Împreună, cei doi arhangheli reflectă dimensiuni complementare ale relației dintre om și Dumnezeu: protecție, conducere și comunicare sacră.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Ziua de 21 noiembrie marchează prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoarea amintește momentul în care Fecioara Maria, încă din copilărie, a fost dusă de părinții săi, Sfântul Ioachim și Sfânta Ana, la Templu, pentru a fi închinată lui Dumnezeu și a trăi în slujirea Sa. Această zi simbolizează sfințenia, dăruirea și ascultarea Maicii Domnului, pregătind-o pentru rolul său de Mamă a Mântuitorului.

Sfântul Apostol Andrei, cruce roșie pe 30 noiembrie

În calendarul ortodox, ziua de 30 noiembrie este dedicată Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, fiind marcată cu cruce roșie, semn al unui praznic bisericesc important. Sfântul Andrei a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Hristos și fratele Sfântului Apostol Petru. Este cunoscut sub apelativul „cel întâi chemat”, deoarece a fost primul ucenic care L-a urmat pe Mântuitor.

Nume de sfinți menționați în calendarul ortodox în luna noiembrie 2025

Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, prăznuiți pe 1 noiembrie

Mucenicii Cosma și Damian se numără printre cei mai venerați sfinți ai tradiției creștin-ortodoxe, remarcați pentru credința lor profundă, virtuțile exemplare și minunile săvârșite în slujba aproapelui.

Frați și medici iscusiți, practicau medicina fără să ceară recompensă, de aici și denumirea de „fără de arginți”. Și-au dedicat viața lui Dumnezeu și ajutorului celor bolnavi, punând credința și compasiunea mai presus de câștigul material.

Sfântul Mina, sărbătoare cu cruce neagră pe 11 noiembrie

Sfântul Mina este cunoscut ca mucenic al credinței creștine, martirizat pentru refuzul de a se lepăda de Hristos. Este renumit pentru ajutorul miraculos acordat credincioșilor, în special celor aflați în suferință sau în nevoie.

Ziua de 11 noiembrie comemorează viața și martiriul său, fiind un prilej de cinstire a curajului, credinței neclintite și mijlocirii sale pentru oameni. În tradiția populară, Sfântul Mina este invocat pentru vindecarea bolilor și sprijin în momentele dificile.

Sfântul Atanasie Todoran, menționat cu cruce neagră pe 12 noiembrie

Atanasie Todoran a fost un sfânt român contemporan, recunoscut pentru viața sa plină de credință, smerenie și fapte bune. Trăind în secolul XX, el este amintit în biserică pentru devotamentul față de Dumnezeu și aproapele său, reprezentând un exemplu de sfințenie în viața de zi cu zi.

Sfântul Ioan Gură de Aur, cruce neagră pe 13 noiembrie

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost unul dintre cei mai mari părinți și teologi ai bisericii ortodoxe, cunoscut pentru predicile sale extraordinare, activitatea pastorală și apărarea credinței ortodoxe. A fost arhiepiscop al Constantinopolului și un reformator al bisericii, aducând ordine în slujbe și în viața comunității. Datorită puterii cuvântului său, a primit apelativul „Gură de Aur”.

Ziua de 13 noiembrie comemorează moartea și viața sfântului, evidențiind contribuția sa la spiritualitatea ortodoxă, etica creștină și educația religioasă.

Sâmbătă, 15 noiembrie, începe Postul Nașterii Domnului

În tradiția creștin-ortodoxă, Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, reprezintă o perioadă de pregătire spirituală și curățire sufletească pentru sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos.

În anul 2025, postul începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, având o durată de aproximativ 40 de zile.

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, menționat în calendar cu cruce neagră pe 20 noiembrie

Sfântul Grigorie Decapolitul a trăit în secolul al IX-lea și este cunoscut drept călugăr și duhovnic iscusit. A fost făcător de minuni și apărător al credinței ortodoxe și este pomenit pentru viața sa ascetică, rugăciunea neîncetată și minunile săvârșite în timpul vieții.

Sfânta Muceniță Ecaterina, celebrată pe 25 noiembrie

Sfânta Ecaterina de Alexandria, care a trăit în secolul al IV-lea, este cunoscută pentru credința neclintită în Hristos și pentru înțelepciunea sa remarcabilă. Refuzând să se închine zeilor păgâni, a fost martirizată prin decapitare. Potrivit Sfintei Tradiții, la tăiere nu a curs sânge, ci lapte - simbol al purității sale, iar trupul ei a fost dus de îngeri în Muntele Sinai, locul Rugului Aprins văzut de Moise. Pe acest loc sfânt a fost ridicată Mănăstirea Sfânta Ecaterina, una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine, destinată cultului și pelerinajului.

În tradiția românească, Sfânta Ecaterina este ocrotitoarea studenților teologi. La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Paraclisul poartă hramul Sfânta Muceniță Ecaterina, simbolizând protecția sa spirituală asupra celor care se dedică studiului și slujirii lui Dumnezeu.

Calendar ortodox complet pentru luna noiembrie 2025

1 S Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

2 D Sâmbătă morților - Moșii de toamna;

(Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie, Duminică nr: 1)

3 L Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala

4 M Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare;

5 M Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi

6 J Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

7 V Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

8 S † Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

9 D Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer

(Învierea fiicei lui Iair - Ap. Efeseni ÎI, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 5, voscr. 11, Duminică nr: 2)

10 L Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuarț

11 M † Sfântul Mina

12 M † Sfântul Atanasie Todoran

13 J † Sfântul Ioan Gură de Aur

14 V Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama

15 S † Începutul Postului Nașterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamț

16 D Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

(Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 6, voscr. 1. Pildă samarineanului milostiv - Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 6, voscr. 1. Duminică nr: 3)

17 L Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia

18 M Sfântul Mucenic Platon

19 M Sfântul Proroc Avdie

20 J † Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

21 V † Intrarea în Biserica a Maicii Domnului

22 S Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip

23 D † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea

(Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 7, voscr. 2. Bogatul căruia i-a rodit țărînă - Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 7, voscr. 2. Duminică nr: 4)

24 L Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei

25 M † Sfânta Mucenita Ecaterina

26 M Sfântul Stelian

27 J Sfântul Mucenic Iacob Persul

28 V Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh

29 S Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian

30 D † Sfântul Apostol Andrei;

(Sfântul Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei - Ap. I Corinteni IV, 9-16 Coloseni III, 12-16Ev. Ioan I, 35-51Luca XVIII, 18-27glas 8, voscr. 3. Dregătorul bogat - păzirea poruncilor - Ap. I Corinteni IV, 9-16Coloseni III, 12-16Ev. Ioan I, 35-51Luca XVIII, 18-27glas 8, voscr. 3. Duminică nr: 5)S

