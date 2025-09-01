Live TV

Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc

Data publicării:
Calendar ortodox luna septembrie. Foto Getty Images
Din articol
Sărbători cu cruce roșie în luna septembrie 2025 Alte evenimente religioase importante din luna septembrie Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025

În luna septembrie sunt menționate în calendarul ortodox două dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie ale anului: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. Aceste zile sunt prilej de rugăciune, reflecție spirituală și păstrare a obiceiurilor transmise de-a lungul secolelor. Totodată, pe 1 septembrie începe noul an bisericesc, o zi plină de semnificații: potrivit tradiției, atunci ar fi început creația lumii, iar în aceeași perioadă Mântuitorul și-ar fi început misiunea Sa publică.

Calendarul ortodox pentru luna septembrie 2025 cuprinde zile de sărbătoare și de cinstire a sfinților, oferind credincioșilor prilejul de reflecție spirituală, participarea la slujbe și apropierea de valorile fundamentale ale credinței ortodoxe.

Sărbători cu cruce roșie în luna septembrie 2025

Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie

Pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendar. Ziua marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, cea care avea să devină Mama Mântuitorului Iisus Hristos. Este un prilej de rugăciune, participare la slujbe și reflecție asupra virtuților și sfințeniei Maicii Domnului, fiind considerată o ocazie de întărire a credinței și apropiere de valorile fundamentale ale spiritualității ortodoxe.

Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare centrală în calendarul creștin ortodox, celebrată anual pe 14 septembrie. Ziua amintește de evenimentul istoric în care împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost apoi înălțată și așezată spre cinstire publică la Ierusalim, devenind simbol al biruinței credinței asupra păcatului și al vieții asupra morții.

Alte evenimente religioase importante din luna septembrie

  • Prima zi a lunii septembrie este închinată Sfântul Dionisie. De asemenea, 1 septembrie reprezintă și începutul anului bisericesc;
  • Pe 3 septembire, cu cruce neagră în calendarul ortodox este menționat Sfântul Mucenic Antim, Sfantul care a păstorit biserica Nicomidiei în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, dictate de împărații Dioclețian și Maximian;
  • Ziua de 9 septembrie este închinată Sfinților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului;
  • Tot cu cruce neagră în calendar, pe data de 13 septembrie este menționat Sfântul Ioan de la Prislop;
  • Pe 17 septembrie este amintită în calendar Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis;
  • Pe 23 septembrie este data de prăznuire pentru Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, în timp ce slujea la templu, că soția sa Elisabeta, înaintată în vârstă, va naște un fiu care se va numi Ioan;
  • Pe 28 septembrie, cu cruce roșie în calendarul ortodox este menționat Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.

Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025

  • 1 L † Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
  • 2 M Sfântul Mucenic Mamant
  • 3 M † Sfântul Mucenic Antim; Sfinții Cuviosi Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoară
  • 4 J Sfântul Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise
  • 5 V Sfântul Proroc Zaharia
  • 6 S Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose
  • 7 D † Sfântul Mucenic Sozont; Cuviosii Simeon și Amfilohie de la Pangarati - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2

(Predică la duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2 Duminică nr: 1)

  • 8 L † Nașterea Maicii Domnului
  • 9 M † Sfinții Ioachim și Ana
  • 10 M    Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora
  • 11 J Sfânta Teodora din Alexandria; Sfântul Eufrosin bucătarul
  • 12 V Sfântul Mucenic Autonom
  • 13 S † Sfântul Ioan de la Prislop; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim
  • 14 D † Înălțarea Sfintei Cruci

(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. I Corinteni I, 18-24Ev. Ioan XIX, 6-1113-2025-2830-35glas 5, voscr. 3. Duminică nr: 2)

  • 15 L † Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos
  • 16 M † Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia
  • 17 M    † Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis  
  • 18 J † Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei
  • 19 V Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont  
  • 20 S      Sfântul Eustatie și soția să, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist
  • 21 D Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4

(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4. Duminică nr: 3)

  • 22 L † Sfântul Teodosie de la Brazi
  • 23 M Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul
  • 24 M Sfânta Muceniță Tecla; Sfântul Siluan Athonitul
  • 25 J Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Serghie de Radonej
  • 26 V † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul
  • 27 S † Sfântul Antim Ivireanul
  • 28 D † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.

(Pescuirea minunată - Ap. ÎI Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 7, voscr. 5. Duminică nr: 4)

  • 29 L Sfântul Chiriac Sihastrul
  • 30 M Sfântul Grigorie Luminatorul

Editor : C.S.

