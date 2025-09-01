Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc

În luna septembrie sunt menționate în calendarul ortodox două dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie ale anului: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. Aceste zile sunt prilej de rugăciune, reflecție spirituală și păstrare a obiceiurilor transmise de-a lungul secolelor. Totodată, pe 1 septembrie începe noul an bisericesc, o zi plină de semnificații: potrivit tradiției, atunci ar fi început creația lumii, iar în aceeași perioadă Mântuitorul și-ar fi început misiunea Sa publică.

Calendarul ortodox pentru luna septembrie 2025 cuprinde zile de sărbătoare și de cinstire a sfinților, oferind credincioșilor prilejul de reflecție spirituală, participarea la slujbe și apropierea de valorile fundamentale ale credinței ortodoxe.

Sărbători cu cruce roșie în luna septembrie 2025

Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie

Pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendar. Ziua marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, cea care avea să devină Mama Mântuitorului Iisus Hristos. Este un prilej de rugăciune, participare la slujbe și reflecție asupra virtuților și sfințeniei Maicii Domnului, fiind considerată o ocazie de întărire a credinței și apropiere de valorile fundamentale ale spiritualității ortodoxe.

Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare centrală în calendarul creștin ortodox, celebrată anual pe 14 septembrie. Ziua amintește de evenimentul istoric în care împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost apoi înălțată și așezată spre cinstire publică la Ierusalim, devenind simbol al biruinței credinței asupra păcatului și al vieții asupra morții.

Alte evenimente religioase importante din luna septembrie

Prima zi a lunii septembrie este închinată Sfântul Dionisie. De asemenea, 1 septembrie reprezintă și începutul anului bisericesc;

Pe 3 septembire, cu cruce neagră în calendarul ortodox este menționat Sfântul Mucenic Antim, Sfantul care a păstorit biserica Nicomidiei în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, dictate de împărații Dioclețian și Maximian;

Ziua de 9 septembrie este închinată Sfinților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului;

Tot cu cruce neagră în calendar, pe data de 13 septembrie este menționat Sfântul Ioan de la Prislop;

Pe 17 septembrie este amintită în calendar Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis;

Pe 23 septembrie este data de prăznuire pentru Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, în timp ce slujea la templu, că soția sa Elisabeta, înaintată în vârstă, va naște un fiu care se va numi Ioan;

Pe 28 septembrie, cu cruce roșie în calendarul ortodox este menționat Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.

Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025

1 L † Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc

2 M Sfântul Mucenic Mamant

3 M † Sfântul Mucenic Antim; Sfinții Cuviosi Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoară

4 J Sfântul Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise

5 V Sfântul Proroc Zaharia

6 S Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

7 D † Sfântul Mucenic Sozont; Cuviosii Simeon și Amfilohie de la Pangarati - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2

(Predică la duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2 Duminică nr: 1)

8 L † Nașterea Maicii Domnului

9 M † Sfinții Ioachim și Ana

10 M Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora

11 J Sfânta Teodora din Alexandria; Sfântul Eufrosin bucătarul

12 V Sfântul Mucenic Autonom

13 S † Sfântul Ioan de la Prislop; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim

14 D † Înălțarea Sfintei Cruci

(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. I Corinteni I, 18-24Ev. Ioan XIX, 6-1113-2025-2830-35glas 5, voscr. 3. Duminică nr: 2)

15 L † Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos

16 M † Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia

17 M † Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis

18 J † Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei

19 V Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont

20 S Sfântul Eustatie și soția să, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist

21 D Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4

(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4. Duminică nr: 3)

22 L † Sfântul Teodosie de la Brazi

23 M Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

24 M Sfânta Muceniță Tecla; Sfântul Siluan Athonitul

25 J Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Serghie de Radonej

26 V † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul

27 S † Sfântul Antim Ivireanul

28 D † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.

(Pescuirea minunată - Ap. ÎI Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 7, voscr. 5. Duminică nr: 4)

29 L Sfântul Chiriac Sihastrul

30 M Sfântul Grigorie Luminatorul

Editor : C.S.