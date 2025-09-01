Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc

În luna septembrie sunt menționate în calendarul ortodox două dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie ale anului: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. Aceste zile sunt prilej de rugăciune, reflecție spirituală și păstrare a obiceiurilor transmise de-a lungul secolelor. Totodată, pe 1 septembrie începe noul an bisericesc, o zi plină de semnificații: potrivit tradiției, atunci ar fi început creația lumii, iar în aceeași perioadă Mântuitorul și-ar fi început misiunea Sa publică.
Calendarul ortodox pentru luna septembrie 2025 cuprinde zile de sărbătoare și de cinstire a sfinților, oferind credincioșilor prilejul de reflecție spirituală, participarea la slujbe și apropierea de valorile fundamentale ale credinței ortodoxe.
Sărbători cu cruce roșie în luna septembrie 2025
Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie
Pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendar. Ziua marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, cea care avea să devină Mama Mântuitorului Iisus Hristos. Este un prilej de rugăciune, participare la slujbe și reflecție asupra virtuților și sfințeniei Maicii Domnului, fiind considerată o ocazie de întărire a credinței și apropiere de valorile fundamentale ale spiritualității ortodoxe.
Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie
Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare centrală în calendarul creștin ortodox, celebrată anual pe 14 septembrie. Ziua amintește de evenimentul istoric în care împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost apoi înălțată și așezată spre cinstire publică la Ierusalim, devenind simbol al biruinței credinței asupra păcatului și al vieții asupra morții.
Alte evenimente religioase importante din luna septembrie
- Prima zi a lunii septembrie este închinată Sfântul Dionisie. De asemenea, 1 septembrie reprezintă și începutul anului bisericesc;
- Pe 3 septembire, cu cruce neagră în calendarul ortodox este menționat Sfântul Mucenic Antim, Sfantul care a păstorit biserica Nicomidiei în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, dictate de împărații Dioclețian și Maximian;
- Ziua de 9 septembrie este închinată Sfinților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului;
- Tot cu cruce neagră în calendar, pe data de 13 septembrie este menționat Sfântul Ioan de la Prislop;
- Pe 17 septembrie este amintită în calendar Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis;
- Pe 23 septembrie este data de prăznuire pentru Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, în timp ce slujea la templu, că soția sa Elisabeta, înaintată în vârstă, va naște un fiu care se va numi Ioan;
- Pe 28 septembrie, cu cruce roșie în calendarul ortodox este menționat Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.
Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025
- 1 L † Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
- 2 M Sfântul Mucenic Mamant
- 3 M † Sfântul Mucenic Antim; Sfinții Cuviosi Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoară
- 4 J Sfântul Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise
- 5 V Sfântul Proroc Zaharia
- 6 S Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose
- 7 D † Sfântul Mucenic Sozont; Cuviosii Simeon și Amfilohie de la Pangarati - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2
(Predică la duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 4, voscr. 2 Duminică nr: 1)
- 8 L † Nașterea Maicii Domnului
- 9 M † Sfinții Ioachim și Ana
- 10 M Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora
- 11 J Sfânta Teodora din Alexandria; Sfântul Eufrosin bucătarul
- 12 V Sfântul Mucenic Autonom
- 13 S † Sfântul Ioan de la Prislop; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim
- 14 D † Înălțarea Sfintei Cruci
(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. I Corinteni I, 18-24Ev. Ioan XIX, 6-1113-2025-2830-35glas 5, voscr. 3. Duminică nr: 2)
- 15 L † Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos
- 16 M † Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia
- 17 M † Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis
- 18 J † Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei
- 19 V Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont
- 20 S Sfântul Eustatie și soția să, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist
- 21 D Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4
(Predică la Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 6, voscr. 4. Duminică nr: 3)
- 22 L † Sfântul Teodosie de la Brazi
- 23 M Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul
- 24 M Sfânta Muceniță Tecla; Sfântul Siluan Athonitul
- 25 J Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Serghie de Radonej
- 26 V † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul
- 27 S † Sfântul Antim Ivireanul
- 28 D † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.
(Pescuirea minunată - Ap. ÎI Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 7, voscr. 5. Duminică nr: 4)
- 29 L Sfântul Chiriac Sihastrul
- 30 M Sfântul Grigorie Luminatorul
