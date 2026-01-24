Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din Capitală. Fostul candidat la președinție a depus o coroană de flori

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. „Călin Georgescu este preşedinte” au scandat aceştia.

Călin Georgescu şi-a mobilizat susţinătorii pe reţelele de socializare pentru a participa la un eveniment în Parcul Carol I din Bucureşti.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis fostul candidat la alegerile rpezidenţiale.

La ora 12:00 el ajuns în Parcul Carol I şi a depus o coroană de flori, în prezenţa a zeci dintre susţinătorii săi.

Aceştia au scandat „Călin Georgescu este preşedinte”.

Jandarmeria Bucureşti asigură perimetrul, acţiunea fiind autorizată.

„Subliniem faptul că activitatea a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti. (...) Pentru buna desfăşurare, facem apel către organizator, reprezentanţii acestuia şi participanţi să respecte întocmai locul de desfăşurare declarat şi asumat în cadrul Comisiei de Avizare. Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această adunare publică, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial. De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase”, au transmis jandarmii.

Aceştia au anunţat, de asemenea, că, pentru descurajarea şi probarea eventualelor fapte antisociale care pot periclita caracterul paşnic al adunărilor publice, jandarmii vor efectua fotografii şi filmări operative pe tot parcursul desfăşurării evenimentelor, cu mijloacele tehnice fixe/mobile din dotarea unităţii şi vor monitoriza imaginile înregistrate prin intermediul sistemului urban de supraveghere video.

