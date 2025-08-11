Video Camion în flăcări pe DN 6. Traficul este complet blocat în zonă, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers Data publicării: 11.08.2025 11:09 Camion în flăcări pe DN 6. Foto. DRDP Craiova Traficul rutier este complet blocat luni, pe Drumul Național 6, în zona punctului PF1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers. Incendiul se manifestă cu fum dens și flacără deschisă. Incendiu puternic la marginea orașului Galați. Mai multe locuințe sunt în pericol Incendiu puternic în Mamaia. Arde un fost club Momentul în care o explozie distruge un magazin din comuna dâmbovițeană Mogoșani Daniel Zamfir ar vrea ca USR să plece de la guvernare și-l atacă pe ministrul Economiei Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră de supraveghere Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că iese din coaliție Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, circulația pe DN 6 este complet blocată în zona respectivă.Anvelopa unei remorci a luat foc în timpul deplasării, iar incendiul manifestându-se cu fum dens și flacără deschisă.Circulația a fost oprită pentru a permite intervenția echipajelor de pompieri și înlăturarea pericolului. Editor : Ș.A. Etichete: incendiu camion dn6 remorca drdp craiova Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele... 2 Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei... 3 Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră... 4 Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie... 5 Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit drumul pe care se...