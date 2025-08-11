Traficul rutier este complet blocat luni, pe Drumul Național 6, în zona punctului PF1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers. Incendiul se manifestă cu fum dens și flacără deschisă.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, circulația pe DN 6 este complet blocată în zona respectivă.

Anvelopa unei remorci a luat foc în timpul deplasării, iar incendiul manifestându-se cu fum dens și flacără deschisă.

Circulația a fost oprită pentru a permite intervenția echipajelor de pompieri și înlăturarea pericolului.

