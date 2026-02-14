Live TV

Când este echinocțiul de primăvară 2026. Momentul în care ziua și noaptea vor fi aproape egale

Data publicării:
Echinocțiul de primăvară 2026. Foto Getty Images
Echinocțiul de primăvară 2026. Foto Getty Images
Din articol
Echinocțiul de primăvară 2026 Ce este un echinocțiu Ora de vară 2026

Pe 20 martie 2026, România și întreaga emisferă nordică vor marca echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea devin aproape egale. În această zi, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar fenomenul semnalează oficial trecerea la sezonul cald. Echinocțiul reprezintă un reper natural important, care influențează atât durata zilelor, cât și calendarul anotimpurilor.

Echinocțiul este momentul în care Soarele se află exact deasupra ecuatorului Pământului, astfel încât ziua și noaptea au durate aproape egale pe întreg globul.

Echinocțiul de primăvară 2026

La momentul echinocțiului de primăvară, Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică a sferei cerești în cea nordică. Această poziție este cunoscută sub denumirea de „punct vernal”. În acest moment, Soarele urmează mișcarea diurnă de-a lungul ecuatorului ceresc, fenomen care determină egalitatea duratei zilei cu cea a nopții, indiferent de latitudine.

La latitudinile medii ale României, estimată la aproximativ 45°, acest moment corespunde unei înălțimi medii a Soarelui deasupra orizontului la amiază. De asemenea, la data echinocțiului, Soarele răsare exact în punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest, marcând astfel orientarea precisă a traiectoriei sale diurne pe cer.

Începând cu această dată, durata zilei începe să crească progresiv, în timp ce durata nopții scade corespunzător - fenomen care continuă până la solstițiul de vară, ce survine, în mod obișnuit, în jurul datei de 21 iunie.

Trebuie menționat că explicația se aplică exclusiv latitudinilor nordice ale Terrei. În emisfera sudică, fenomenul se interpretează invers, astfel că echinocțiul de primăvară marchează începutul toamnei astronomice. De asemenea, în regiunile polare, la momentul echinocțiului, în emisfera nordică începe ziua polară, iar în emisfera sudică debutează noaptea polară, ambele perioade având o durată de aproximativ șase luni.

Ce este un echinocțiu

Echinocțiul, denumit și „echinox”, reprezintă momentul în care durata zilei și a nopții devine aproape egală în orice punct de pe Pământ. Aceasta se datorează faptului că Soarele, în mișcarea sa aparentă pe cer, se află exact pe ecuatorul ceresc.

Punctele de intersecție dintre ecliptică - traiectoria aparentă a Soarelui pe sfera cerească - și ecuatorul ceresc sunt denumite puncte echinocțiale. Aceste puncte nu sunt fixe, ci își modifică poziția de-a lungul eclipticii ca urmare a fenomenului de precesie a axei Pământului.

Echinocțiile de primăvară și de toamnă nu se produc la date fixe în raport cu stelele fixe, datorită fenomenului de precesie a axei Pământului. Totuși, calendarul gregorian compensează această deplasare, menținând echinocțiul de primăvară aproape constant pe 20 sau 21 martie în emisfera nordică. Această stabilitate permite corelarea precisă a începutului anotimpurilor cu calendarul civil și facilitează desfășurarea studiilor astronomice și climatice.

Ora de vară 2026

România va trece la ora de vară în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00. Această schimbare marchează începutul perioadei de vară, când programul oficial se aliniază la fusul orar standard, iar zilele sunt percepute ca fiind mai lungi, în timp ce nopțile devin mai scurte. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eclipsa totală de soare 2026. Foto Getty Images
Eclipsă totală de Soare în 2026: Când are loc cel mai așteptat fenomen astronomic și unde va fi vizibil din România
Rowley Hills, Dudley - September 10th 2022 - The Harvest Super Moon rises between the clouds above Birmingham. Credit: Scott CM/Alamy Live News
„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend
Solstitiu de iarna 2025. Foto Getty Images
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei
Geminide 2025. Foto Getty Images
Geminide 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii decembrie. Noaptea în care cerul va fi luminat de stele căzătoare
Luna Plină din decembrie 2025, cunoscută sub denumirea populară de „Luna Rece”. Foto Getty Images
Luna Rece 2025: Ultimul eveniment astronomic al anului. Specialiștii explică: „Fenomen care reflectă frigul nopților de iarnă”
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz...
Ultimele știri
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară”
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online