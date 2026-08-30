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Când este echinocțiul de toamnă 2026: De la ce dată nopțile devin mai lungi decât zilele

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Echinocțiul de toamnă 2026. Foto Getty Images
Echinocțiul de toamnă 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când are loc echinocțiul de toamnă în 2026 Tradiții și obiceiuri la începutul toamnei Când trece România la ora de iarnă în 2026

Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc pe 23 septembrie, la ora 03:05, ora României, și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din această perioadă, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

În același timp, în emisfera sudică, echinocțiul de toamnă marchează începutul primăverii astronomice, ceea ce înseamnă că anotimpurile se schimbă în sens opus față de emisfera nordică.

Când are loc echinocțiul de toamnă în 2026

Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, la ora 03:05, ora României. Acest fenomen astronomic marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică.

În aceeași perioadă, în emisfera sudică începe primăvara astronomică, cele două jumătăți ale Globului având anotimpuri opuse. Echinocțiul reprezintă momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar durata zilei și a nopții este, în linii mari, apropiată. ( Sursă: Observatorul Astronomic „Amiral Vasilce Urseanu”)

Cum se produce echinocțiul

Fenomenul are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 180 de grade, iar astrul traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

În apropierea echinocțiului, Soarele răsare aproape de punctul cardinal est și apune în apropierea celui vestic. La latitudinile României, acesta ajunge la amiază la o înălțime de aproximativ 45 de grade deasupra orizontului.

După acest moment, traiectoria aparentă a astrului pe cer devine tot mai joasă. Răsăritul se produce mai târziu, apusul mai devreme, iar intervalul cu lumină naturală se reduce până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

De unde provine cuvântul „echinocțiu”

Termenul „echinocțiu” provine din francezul „équinoxe”, cu originea în latinescul „aequinoctium”. Denumirea este formată din cuvintele „aequus”, care înseamnă „egal”, și „nox, noctis”, cu sensul de „noapte”.

Numele face trimitere la apropierea dintre durata zilei și cea a nopții, caracteristică celor două echinocții care se produc în fiecare an, primăvara și toamna.

Tradiții și obiceiuri la începutul toamnei

Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă este legată, în cultura rurală românească, de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece.

După strângerea roadelor, oamenii pun recoltele la păstrare, pregătesc proviziile și lemnele pentru foc și organizează spațiile destinate depozitării alimentelor.

În numeroase localități sunt organizate târguri și piețe de toamnă, unde sunt valorificate fructele, legumele și celelalte produse ale sezonului. Aceste evenimente păstrează, în forme adaptate prezentului, legătura tradițională dintre venirea toamnei, recoltă și apropierea iernii.

Când trece România la ora de iarnă în 2026

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi, astfel încât ora 04:00 va deveni 03:00.

Editor : M.C.

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