Când este Halloween 2025: Care este semnificația celor mai cunoscute obiceiuri tematice

Halloween-ul a devenit una dintre cele mai populare și așteptate sărbători tematice ale toamnei, celebrată anual pe 31 octombrie de comunități din întreaga lume. Această zi îmbină tradițiile celtice străvechi cu forme moderne de divertisment, păstrând vie memoria legendelor și a ritualurilor ancestrale menite să alunge spiritele malefice.

Halloween-ul a devenit o sărbătoare globală, celebrată nu numai în țările cu tradiție celtică, ci și în alte regiuni, adaptându-se la obiceiurile locale și la ritmul societății moderne. În România, sărbătoarea a fost preluată în ultimele două decenii, mai ales prin influența culturii americane, punând accent pe petreceri, costume și decorațiuni, mai mult decât pe elementele ritualice originale.

Care este istoria sărbătorii de Halloween

Halloween-ul își are originile în tradițiile străvechi ale celților, un popor indo-european răspândit în Antichitate în regiunile Europei Centrale și Occidentale. Aceștia marcau la final de octombrie festivalul „Samhain”, considerat începutul Anului Nou Celtic. Termenul provine din irlandeza veche și înseamnă „sfârșitul verii”. În acea perioadă se credea că hotarul dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea permeabil, oferind prilejul sufletelor binevoitoare sau malefice de a trece dintr-o parte în alta.

Ulterior, odată cu expansiunea Imperiului Roman și cu răspândirea creștinismului, aceste obiceiuri au suferit transformări. Romanii celebrau în aceeași perioadă „Ziua Pomona”, o sărbătoare dedicată zeiței fructelor și recoltelor. În anul 835, biserica romano-catolică a consacrat ziua de 1 noiembrie drept Ziua Tuturor Sfinților („All Hallows’ Day” sau „Hallowmas”), ceea ce a făcut ca seara precedentă să fie cunoscută sub numele de „All Hallows’ Eve”, devenit ulterior „Halloween”.

De-a lungul secolelor, sărbătoarea a fost păstrată în Irlanda și Scoția, unde tradițiile legate de focuri ritualice, povești despre spirite și practici de protecție au continuat să se transmită. În secolul al XIX-lea, valurile de imigranți irlandezi și scoțieni au adus aceste obiceiuri în America de Nord, unde Halloween-ul a căpătat treptat forma modernă: un amestec de vechi credințe, elemente populare și inovații culturale.

De unde provine denumirea de Halloween

Termenul „Halloween” își are originea în expresia engleză „All Hallows’ Even” - „ajunul Zilei Tuturor Sfinților”. În engleza veche, sărbătoarea era denumită și „ealra hālgena mæssedæg”, ceea ce se traduce prin „sărbătoarea tuturor sfinților”. (Conform Oxford English Dictionary, expresia „All Hallows’ Even” desemna în mod explicit „Ajunul Zilei Tuturor Sfinților”.)

De-a lungul timpului, denumirea s-a transformat: „Hallowe’en”, cu apostrof, - forma des folosită până în secolul al XX-lea, indicând contracția dintre „hallow” (sfânt) și „even” (seară).

În jurul anilor 1700, în special în Scoția, au apărut forme prescurtate și variante populare ale denumirii. Poetul scoțian Robert Burns a consacrat termenul modern „Halloween” în celebrul său poem publicat în anul 1785, contribuind astfel la răspândirea și stabilizarea denumirii în forma pe care o cunoaștem astăzi.

Tradiții și obiceiuri de Halloween

Pentru multe persoane, Halloween-ul a devenit o modalitate de a înfrunta simbolic teama de necunoscut și de moarte, însă prin forme mai jucăușe și creative: jocuri de grup, costume tematice, ritualuri simbolice și petreceri festive. Această reinterpretare a permis ca vechile credințe să fie integrate în tradiții noi, transformând sărbătoarea într-un amestec de spiritualitate, divertisment și expresie culturală.

Două culori domină simbolistica Halloween-ului: portocaliu și negru

Portocaliul este asociat cu recolta de toamnă, dovlecii și focurile de tabără aprinse odinioară în cadrul festivalului celtic Samhain. Potrivit autoarei Lisa Morton, în volumul „Trick or Treat: A History of Halloween”, această nuanță caldă evocă energia vieții și spiritul sărbătorii. În contrast, negrul simbolizează moartea, întunericul și necunoscutul, fiind legat de noapte și de ideea de trecere între lumi. Împreună, cele două culori reflectă dualitatea Halloween-ului: celebrarea vieții și a toamnei, dar și confruntarea cu misterul și fragilitatea existenței.

Sculptarea dovlecilor de Halloween

Sculptarea dovlecilor în formă de felinare, cunoscuți sub numele de „Jack-o’-Lanterns”, este unul dintre cele mai populare obiceiuri de Halloween. Tradiția își are rădăcinile în Irlanda, unde, înainte de a fi folosiți dovlecii, oamenii scobeau napi sau gulii pentru a crea felinare menite să alunge spiritele.

Legenda spune că obiceiul provine din povestea lui Stingy Jack, un personaj viclean care l-a păcălit de mai multe ori pe Diavol. După moarte, Jack nu a fost primit nici în Rai, nici în Iad, fiind condamnat să rătăcească pe pământ. Singura sa lumină era un tăciune aprins, așezat într-o gulie scobită, transformată în felinar. Din această imagine a luat naștere simbolul „Jack-o’-Lantern”.

Când tradiția a ajuns în America de Nord, imigranții irlandezi și scoțieni au adaptat obiceiul, folosind dovleacul - mult mai mare și mai ușor de sculptat decât napii.

Costume, măști și petreceri tematice de Halloween

Participarea la evenimentele de Halloween presupune, în mod tradițional, deghizarea într-un personaj sau obiect prin intermediul costumelor, machiajului și accesoriilor tematice. Inițial, vestimentația era rezervată personajelor înfricoșătoare - monștri, diavoli sau vrăjitoare, menite să alunge spiritele rele, conform credințelor și miturilor străvechi.

Pe măsură ce sărbătoarea a evoluat, gama de costume s-a diversificat, incluzând personaje fictive din filme sau cărți, vedete contemporane, supereroi și chiar prințese. Astfel, obiceiul tradițional s-a transformat într-o expresie a creativității și a divertismentului, păstrând totodată legătura cu originile sale simbolice: protecția împotriva forțelor nevăzute și confruntarea cu teama de necunoscut.

Trick-or-Treat de Halloween

„Trick-or-Treat”, tradus prin „Păcăleală sau dulciuri” ori „Ne dați ori nu ne dați”, este unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de Halloween, practicat mai ales de copii. Costumați în personaje amuzante sau înfricoșătoare, aceștia merg din casă în casă și rostesc întrebarea consacrată, așteptând să primească dulciuri. În lipsa acestora, tradiția sugerează că ar putea face o mică farsă gazdei.

Originea acestui obicei modern se leagă de vechile tradiții europene, precum „souling sau guising”, întâlnite în Irlanda și Scoția medievală. Atunci, oamenii săraci sau copiii colindau din ușă în ușă cerând mâncare ori prăjituri, în schimbul rugăciunilor pentru sufletele celor morți. Credința era că oferirea de daruri liniștește spiritele și ține la distanță ghinionul.

Sărbătoarea de Halloween este o ocazie de a celebra creativitatea, tradițiile și legendele care au traversat secolele. De la simbolurile clasice, precum dovlecii sculptați până la petrecerile tematice și costumele spectaculoase, fiecare element contribuie la atmosfera fascinantă a acestei nopți.

Editor : C.S.