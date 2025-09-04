Live TV

Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului

Paște 2026. Foto Getty Images
Paște 2026. Foto Getty Images
Paștele ortodox în 2026 Cum se calculează data la care se sărbătorește Paștele

Sărbătoarea care marchează Învierea Domnului nu are întotdeauna aceeași dată de prăznuire pentru toți credincioșii. În anul 2026, biserica ortodoxă va celebra Paștele pe 12 aprilie, iar biserica romano-catolică pe 5 aprilie. Postul Paștelui va începe încă din luna februarie, pregătind credincioșii pentru unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin.

În anul 2025, Paștele ortodox și cel catolic a fost celebrat în aceeași zi, pe 20 aprilie. O zi de celebrare comună nu a mai fost din anul 2017, când sărbătoarea Învierii Domnului a fost pe 16 aprilie.

Paștele ortodox în 2026

În anul 2026, credincioșii ortodocși vor marca Învierea Domnului duminică, 12 aprilie, iar cei romano-catolici cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie.

Când este sărbătoarea de Florii în 2026

Duminica Floriilor, sărbătoarea care amintește de Intrarea Triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, precede întotdeauna Paștele și nu are o dată fixă în calendar. În 2026, ortodocșii vor prăznui Floriile pe 5 aprilie, iar catolicii pe 29 martie.

Când sunt Rusaliile în 2026

Rusaliile, care încheie ciclul pascal și comemorează pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, se prăznuiesc la 50 de zile după Paște. Astfel, în 2026, Rusaliile ortodoxe vor fi celebrate pe 31 mai, iar Rusaliile catolice pe 24 mai.

Cum se calculează data la care se sărbătorește Paștele

Data Sfintelor Paști se stabilește pe baza unui calcul pascal, care ține cont de două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și de ciclul lunar. Unul dintre ele este cu dată fixă și are legătură cu mișcarea Soarelui pe bolta cerească, respectiv echinocțiul de primăvară (care este întotdeauna pe 21 martie). Celălalt eveniment, cu dată schimbătoare, este legat de Mișcarea de Rotație a Lunii în jurul Pământului, respectiv Luna plină de după echinocțiul de primăvară, numită și Luna plină pascală.

Pentru a se stabili data exactă a sărbătorii, se iau în calcul ciclurile solare și lunare, cu o bază de 19 ani. Această formulă de calcul este cunoscută sub denumirea de ciclu pascal. Formula de bază a fost stabilită la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325 d.Hr.)

Aceste două evenimente importante fac ca data sărbătorii Pascale să varieze în fiecare an. În cazul în care Luna plină a avut loc înainte de echinocțiul de primăvară, atunci ea nu este pascală, ci trebuie așteptată prima lună plină de după echinocțiu, care va apărea peste 29 de zile. Dacă această zi coincide cu o zi de luni, atunci sărbătoarea de Paști poate fi serbată abia duminica următoare. (De exemplu: dacă Luna plină coincide cu echinocțiul (21 martie) și este o zi de sâmbătă, atunci Paștele poate fi serbat chiar și a doua zi, duminică, 22 martie).

