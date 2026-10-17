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Când începe pelerinajul de Sfântul Dimitrie 2026. Ce moaște vor fi aduse în București și care este programul

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Pelerinaj Sfântul Dimitrie 2026. Inquam Photos George Călin
Pelerinaj Sfântul Dimitrie 2026. Inquam Photos George Călin
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Din articol
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie 2026 Programul liturgic în perioada 18-28 octombrie 2026

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, se va desfășura în perioada 18-28 octombrie 2026, la Catedrala Patriarhală. Credincioșii se vor putea închina la moaște și vor putea participa la slujbele organizate cu această ocazie, iar sâmbătă, 24 octombrie, va avea loc procesiunea Calea Sfinților.

Sărbătoarea din 27 octombrie este dedicată ocrotitorului spiritual al Capitalei. În centrul manifestărilor religioase se află Liturghia arhierească, pe care Patriarhul Daniel o va oficia alături de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi.

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie 2026

Pelerinajul organizat în București cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, celebrată pe 27 octombrie, va avea loc în perioada 18-28 octombrie 2026.

În primele șase zile, credincioșii se vor putea închina în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, între orele 07:00 și 21:00, deoarece în pridvor se restaurează pictura. Aici vor fi expuse moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie, potrivit comunicatului Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

Procesiunea Calea Sfinților: Ora de începere și traseele din București

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, după cum urmează:

  • prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală - Str. Patriarhiei - Bulevardul Regina Maria - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);
  • a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” - Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul: Str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

Ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

Tot sâmbătă, de la ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu Sfintele Moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.

Programul liturgic în perioada 18-28 octombrie 2026

Duminică, 18 octombrie 2026

  • 09:30 - 12:00 - Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în Catedrala Patriarhală.

Luni, 19 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Marți, 20 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Miercuri, 21 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Joi, 22 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Vineri, 23 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 12:00 - 13:30 - Procesiunea Calea Sfinților;
  • 17:00 - 21:00 - Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, în Catedrala Patriarhală.

Duminică, 25 octombrie 2026

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară;
  • 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.

Luni, 26 octombrie 2026

  • 09:30 - 12:00 - Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară;
  • 12:00 - 13:00 - Proclamarea Sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari;
  • 17:00 - 21:00 - Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară.

Marți, 27 octombrie 2026

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară;
  • 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii, în cinstea Sfântului Ierah Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la Altarul de Vară.

Miercuri, 28 octombrie 2026

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Editor : C.S.

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