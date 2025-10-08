Live TV

Când începe Postul Crăciunului 2025: Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox

Data publicării:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Din articol
Când începe Postul Crăciunului în 2025 Ce alimente nu se consumă în post

Postul Crăciunului, cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc. În anul 2025, acesta va începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se va încheia în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, conform rânduielilor liturgice ale bisericii ortodoxe române.

Postul Crăciunului este a doua perioadă de post ca durată și importanță în calendarul ortodox, după Postul Paștelui.

Când începe Postul Crăciunului în 2025

Anul acesta, Postul Nașterii Domnului începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie. Lăsatul Secului are loc anual pe 14 noiembrie, însă dacă această zi cade miercuri sau vineri, postul începe mai devreme, în ziua de 14 noiembrie.

Această perioadă amintește de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit îndelung, așteptând venirea lui Mesia – Izbăvitorul lumii. Durata de 40 de zile amintește și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Prin acest post, credincioșii se pregătesc să primească Lumina întrupată, Cuvântul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria, aducându-l în inimile lor cu credință și smerenie.

Durata Postului Crăciunului a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol, ținut sub președinția patriarhului Luca Hrisoveghi.

Ce alimente nu se consumă în post

Spre deosebire de Postul Mare, postul Crăciunului are un caracter mai blând, fiind considerat un timp al bucuriei și al speranței, în care credincioșii sunt chemați să-și purifice trupul și sufletul prin abținere, rugăciune și milostenie. Pe întreaga durată a postului, credincioșii sunt îndemnați să se abțină de la consumul de carne, ouă și produse lactate, urmând un regim bazat pe alimente vegetale.

Totodată, în perioada Postului Crăciunului nu se săvârșesc cununii religioase, botezuri festive sau petreceri, întrucât este o perioadă dedicată liniștii și reflecției interioare.

Biserica a rânduit ca în fiecare sâmbătă și duminica, zile cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), să fie dezlegare la pește. După această dată, postul devine mai aspru, iar dezlegările sunt restrânse, pentru a sublinia apropierea Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului este o perioadă de curățire sufletească, liniște și bucurie. Credincioșii sunt îndemnați să se spovedească, să se împărtășească și să-și îndrepte gândurile către valorile creștine.

