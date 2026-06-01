Când începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Este cea mai lungă perioadă de postire din ultimii opt ani

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va începe în 2026 pe 8 iunie și va dura 21 de zile, fiind cea mai îndelungată perioadă de pregătire spirituală dedicată celor doi apostoli din ultimii opt ani. Stabilit în funcție de data Paștelui și de sărbătoarea Rusaliilor, acest interval ocupă un loc important în calendarul ortodox, marcând un timp de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine înaintea praznicului din 29 iunie.

Dincolo de regulile alimentare și de tradițiile asociate acestei perioade, Postul Sfinților Apostoli reprezintă pentru credincioși un timp al reflecției și al întăririi credinței, pregătind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc.

Spre deosebire de celelalte posturi importante din calendarul ortodox, perioada dedicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă, aceasta fiind stabilită în funcție de data Paștelui. Din acest motiv, numărul zilelor de post diferă de la un an la altul. În 2026, așezarea sărbătorilor pascale în calendarul bisericesc a făcut ca intervalul dintre Rusalii și praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să fie mai mare decât în anii precedenți. Ca urmare, credincioșii vor parcurge 21 de zile de pregătire spirituală, ceea ce transformă această perioadă în cea mai lungă din ultimii opt ani.

Potrivit rânduielii ortodoxe, postul începe în fiecare an în lunea care urmează Duminicii Tuturor Sfinților, sărbătoare marcată în prima duminică după Rusalii. În 2026, începutul acestei perioade de reculegere și pregătire sufletească va fi pe 8 iunie, iar încheierea va avea loc în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrată anual pe 29 iunie.

Ce semnificație are Postul Sfinților Petru și Pavel

Cunoscut în tradiția populară și sub numele de „Postul Sânpetrului” sau „Postul de vară”, acest interval de pregătire spirituală este dedicat cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului. Prin rugăciune, înfrânare și reflecție, credincioșii sunt chemați să urmeze exemplul de credință, devotament și sacrificiu lăsat de cei doi apostoli.

Originile acestei rânduieli bisericești coboară până în primele secole creștine. Documentele și mărturiile vremii atestă existența sa încă din secolul al IV-lea, când era cunoscută sub denumirea de „Postul Cincizecimii”, fiind strâns legată de perioada care urmează sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh. Semnificația acestei perioade este legată și de începuturile misiunii apostolice. Potrivit tradiției creștine, după sărbătoarea de Rusalii, apostolii au postit și s-au rugat înainte de a porni să vestească Evanghelia în lume, cerând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru lucrarea lor.

Din punct de vedere liturgic, această perioadă este considerată mai ușoară decât Postul Paștelui sau cel al Crăciunului. Cu toate acestea, mesajul său rămâne același: îndemnul la cumpătare, milostenie și apropiere de Dumnezeu. Pe lângă respectarea regulilor alimentare, care includ și zile cu dezlegare la pește prevăzute în calendarul ortodox, credincioșii sunt încurajați să acorde mai multă atenție vieții spirituale și participării la slujbele bisericești.

Zile cu dezlegare la pește în „Postul Sânpetrului”

Deși Postul Sfinților Petru și Pavel din 2026 va fi cel mai lung din ultimii opt ani, rânduiala ortodoxă include numeroase zile în care este permis consumul de pește, ceea ce face ca regulile alimentare să fie mai puțin restrictive decât în cazul altor posturi importante din calendarul bisericesc.

Conform calendarului ortodox, dezlegările la pește sunt prevăzute în mai multe zile din intervalul 8 - 28 iunie, inclusiv în anumite zile de luni, sâmbătă și duminică. Totodată, în zilele de marți și joi sunt acordate dezlegări la untdelemn și vin, potrivit rânduielii specifice acestei perioade. În plus, consumul de pește este permis și cu prilejul unor sărbători religioase importante marcate în timpul postului.

Ce nu au voie să facă credincioșii în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Pe parcursul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, credincioșii sunt îndemnați să respecte atât rânduielile alimentare specifice, cât și normele spirituale asociate acestei perioade de pregătire. La fel ca în cazul celorlalte posturi importante din calendarul bisericesc, în acest interval nu se oficiază nunți, petreceri de cununie sau alte evenimente cu caracter festiv, întrucât accentul este pus pe rugăciune, reculegere și întărirea vieții duhovnicești.

Din punct de vedere alimentar, sunt evitate carnea, ouăle, laptele, brânzeturile și celelalte produse de origine animală. În cele mai multe zile, alimentația este bazată pe produse vegetale, precum legume, fructe, cereale și semințe, în conformitate cu rânduiala creștină. Adevăratul post înseamnă, însă, mai mult decât renunțarea la anumite alimente. Perioada presupune și curățire sufletească, prin abținerea de la păcate, gânduri rele, judecarea aproapelui și alte fapte care ne îndepărtează de Dumnezeu.

Totuși, învățătura bisericii subliniază că adevăratul sens al postului depășește renunțarea la anumite alimente. Această perioadă este văzută ca un timp al curățirii sufletești, în care credincioșii sunt chemați să se ferească de certuri, judecarea aproapelui, vorbele și gândurile rele, dar și de orice comportament care îi poate îndepărta de valorile creștine.

Ce semnificație are sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Perioada de pregătire spirituală se încheie pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli, prăznuită anual pe 29 iunie. Considerați două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, Petru și Pavel sunt cinstiți de biserică pentru contribuția decisivă la răspândirea Evangheliei și la consolidarea primelor comunități creștine.

Sfântul Apostol Petru, unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus Hristos, este recunoscut pentru mărturisirea credinței sale și pentru rolul său de conducător al bisericii primare. De cealaltă parte, Sfântul Apostol Pavel, cunoscut inițial ca prigonitor al creștinilor, a devenit unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului, contribuind prin călătoriile și scrierile sale la răspândirea învățăturii creștine în numeroase regiuni ale lumii antice.

Pentru credincioși, perioada care precede această sărbătoare are o semnificație ce depășește regulile alimentare specifice postului. Ea reprezintă un timp al rugăciunii, al reflecției și al întăririi credinței, inspirat de exemplul de devotament și sacrificiu oferit de cei doi apostoli.

