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Când începe Târgul de Crăciun din Craiova în 2026. Unde vezi sania zburătoare și ce atracții găsești în cele cinci zone tematice

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Târgul de Crăciun din Craiova 2026. Sursă Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Craiova 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Unde se desfășoară Târgul de Crăciun din Craiova Ce atracții noi îi așteaptă pe vizitatori

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie 2026, și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor” și aduce în centrul orașului un labirint cu ateliere de jucării și un brad prin care va circula un trenuleț suspendat. Sania zburătoare a lui Moș Crăciun revine în Piața Mihai Viteazul, unde spectacolul va avea loc pe fundalul unui castel, cu jocuri de lumini și ninsoare artificială.

În anul 2025, Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat «Best Christmas Market», consolidându-și reputația de unul dintre cele mai spectaculoase și apreciate târguri de sărbători din Europa.

Unde se desfășoară Târgul de Crăciun din Craiova

Evenimentul se întinde pe aproximativ 280.000 de metri pătrați și cuprinde cinci zone principale. Amenajările sunt distribuite în Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, în jurul Casei Băniei și în zona Doljana. Fiecare spațiu are propriile atracții, iar traseele dintre ele sunt decorate cu instalații luminoase și ornamente de Crăciun.

„Tărâmul elfilor”, tema ediției din 2026

Amenajările din centrul Craiovei sunt inspirate de poveștile despre ajutoarele lui Moș Crăciun. Căsuțele tematice și instalațiile luminoase vor recrea decorul unui sat de poveste. Pentru amenajarea târgului, organizatorii anunță peste două milioane de instalații luminoase și aproximativ 550 de brazi.

Ce atracții noi îi așteaptă pe vizitatori

În Piața Mihai Viteazul va fi amplasat Bradul cu trenuleț. Prin interiorul acestuia va circula un tren în miniatură, încărcat cu daruri, pe un traseu suspendat la aproximativ trei metri deasupra solului.

O altă noutate este Labirintul Elfilor. Vizitatorii vor putea parcurge un traseu prin atelierele în care, potrivit poveștii care stă la baza amenajării, ajutoarele lui Moș Crăciun pregătesc jucăriile.

Organizatorii vor extinde și spațiul destinat comercianților, cu mai multe căsuțe și locuri de relaxare. În zona tradițională vor fi terase cu preparate de sărbători și caruselul „Carousel Christmas”. Piața Ierusalim va avea, la rândul ei, un decor dedicat ediției din acest an.

Sania zburătoare a lui Moș Crăciun revine în Piața Mihai Viteazul

Sania va trece pe deasupra Pieței Mihai Viteazul, iar castelul amenajat în piață va servi drept fundal pentru spectacol. Momentul va fi însoțit de efecte speciale, jocuri de lumini și ninsoare artificială.

În zona Teatrului Național va fi amenajată „Țara lui Moș Crăciun”, cu echipamente de agrement pentru copii de diferite vârste. Târgul va include și patinoarul, alături de elemente artistice și decoruri luminoase amplasate în centrul orașului.

Pe durata târgului, programul artistic poate include concerte, momente muzicale și spectacole de colinde. Vizitatorii pot consulta pagina oficială a Primăriei Craiova pentru datele și orele activităților din ediția 2026.

Târgul de Crăciun din Craiova 2026 va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atracțiile și decorurile festive pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă.

Editor : M.C.

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