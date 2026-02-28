Când nu se fac nunți în 2026: Lista completă a perioadelor de post și a zilelor în care biserica interzice cununiile religioase

Cuplurile care își programează nunta în 2026 trebuie să verifice cu atenție calendarul religios înainte de a stabili data evenimentului din biserică. În mai multe perioade ale anului, marcate de posturi și sărbători importante, biserica ortodoxă română nu oficiază slujba de cununie. Care sunt intervalele în care aceste ceremonii nu pot fi organizate și ce explicații stau la baza acestor restricții.

Stabilirea datei nunții în 2026 presupune nu doar coordonarea aspectelor logistice, ci și respectarea rânduielilor stabilite de biserică. Posturile și marile sărbători religioase delimitează clar perioadele în care slujba pentru miri nu poate fi oficiată, iar informarea din timp și consultarea preotului paroh pot preveni situațiile neprevăzute.

Intervale în care nu se oficiază cununii religioase în 2026

Potrivit rânduielilor bisericești, în anul 2026 cununia religioasă nu poate avea loc în următoarele perioade:

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 23 februarie - 11 aprilie 2026

Este cea mai importantă perioadă de pregătire duhovnicească din an, care precede sărbătoarea Învierii Domnului. Caracterizată prin sobrietate, rugăciune și pocăință, această etapă exclude organizarea momentelor festive.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie - 28 iunie 2026

Durata sa diferă de la un an la altul, fiind stabilită în funcție de data Paștelui.

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august - 14 august 20261

Cele două săptămâni premergătoare sărbătorii din 15 august sunt dedicate reculegerii și evlaviei.

Postul Nașterii Domnului: 15 noiembrie - 24 decembrie 2026

Această perioadă marchează pregătirea spirituală pentru Crăciun.

Zilele de post din cursul săptămânii

Pe lângă posturile de durată, tradiția ortodoxă stabilește drept zile de înfrânare miercurea și vinerea, pe tot parcursul anului.

Miercurea evocă momentul trădării lui Iuda;

Vinerea amintește de Răstignirea Mântuitorului.

În consecință, cununiile religioase nu sunt programate în aceste zile, cu excepția unor dezlegări speciale prevăzute de tipicul bisericesc. Ceremonia civilă poate fi stabilită în orice zi, în funcție de programul și disponibilitatea oficiului de stare civilă. În schimb, pentru cununia religioasă, fiecare parohie aplică prevederile calendarului bisericesc și eventualele decizii la nivel eparhial.

Alte intervale în care nu se oficiază nunți

În afara posturilor, există și alte momente din calendar în care slujba cununiei nu este permisă:

perioada dintre Crăciun și Bobotează (25 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026);

Săptămâna Luminată (13 - 19 aprilie 2026);

ajunurile și zilele marilor praznice împărătești;

intervalul dintre Lăsatul secului de carne și începutul Postului Mare.

Aceste etape sunt dedicate fie celebrării unor evenimente fundamentale din viața creștină, fie pregătirii pentru ele, motiv pentru care viața liturgică are prioritate în fața celebrărilor private.

Fundamentul teologic al restricțiilor

În teologia ortodoxă, căsătoria nu este doar un act ceremonial, ci o Taină prin care se invocă binecuvântarea divină asupra noii familii. Caracterul solemn și festiv al nunții nu este compatibil cu spiritul de sobrietate al postului, perioadă marcată de reținere, introspecție și intensificarea rugăciunii.

Postul presupune nu numai restricții alimentare, ci și limitarea petrecerilor sau a manifestărilor considerate incompatibile cu atmosfera de reculegere. Din această perspectivă, rânduiala bisericească urmărește păstrarea echilibrului dintre bucuria celebrării și disciplina spirituală.

