Live TV

Când se aprind luminile de sărbători în București. Ce evenimente sunt organizate în Piața Constituției

Data publicării:
Iluminat festiv în Capitală. Foto Getty Images
Iluminat festiv în Capitală. Foto Getty Images
Din articol
Când se aprind luminile de sărbători în Capitală Din 29 noiembrie se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției „Bucharest Downtown Christmas Market” - târg de Crăciun în Piața Universității

Sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei dă startul evenimentelor de iarnă prin deschiderea celei de-a 18-a ediții a Târgului de Crăciun din Piața Constituției. De la ora 18:00 vor fi aprinse luminile de sărbători în București, iar în Piața Universității va fi deschis cel de-al doilea târg festiv - „Bucharest Downtown Christmas Market”.

Târgurile Municipalității din Piața Constituției, Piața Universității și de pe esplanada Operei Naționale București vor oferi experiențe unice bucureștenilor și turiștilor.

Când se aprind luminile de sărbători în Capitală

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00, iluminatul festiv al Bucureștiului va fi aprins din Piața Constituției. Momentul va fi marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului.

Din 29 noiembrie se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției

Timp de 30 de zile, până pe 28 decembrie, Târgul de Crăciun București - cel mai mare eveniment din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei prin CREART - își așteaptă vizitatorii cu cel mai înalt brad ecologic din țară, casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru și numeroase alte atracții. În Piața Constituției vor fi deschise peste 120 de căsuțe cu preparate tradiționale și produse artizanale realizate de meșteri care încă păstrează tehnicile autentice.

Concerte în aer liber în Piața Constituției

În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica, iar cele trei zone amenajate festiv se transformă în adevărate scene în aer liber, unde atmosfera sonoră a sărbătorilor va îmbina colinde tradiționale, armonii clasice, ritmuri urbane și melodii internaționale.

Programul muzical, conceput pentru toate vârstele, este structurat în două zone complementare:

  • Zona tradițională - dedicată colindelor, obiceiurilor și datinilor românești, spectacolelor folclorice, corurilor, grupurilor de copii și artiștilor consacrați.
  • Zona urbană - unde DJ-ii vor aduce energie și dinamism, cu mixuri pe cele mai apreciate piese ale sezonului.

Casa lui Moș Crăciun și spectacole de teatru pentru copii

Pentru cei mici, farmecul sărbătorilor prinde viață în casa lui Moș Crăciun, care va fi deschisă pe întreaga durată de desfășurare a târgului din Piața Constituției. În fiecare dimineața și seara, spiridușii îi așteaptă pe copii, pentru a-și realiza scrisorile cu dorințe. Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17:00, Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, unde-i va întâmpina pe vizitatori până pe 24 decembrie.

În weekend-uri, spectacolele de teatru îi vor purta pe cei mici prin aventuri captivante, iar mascotele și artiștii animatori pe picioroange, îmbrăcați în costume de sărbătoare, vor răspândi voie bună, pozând și interacționând cu publicul.

Activități desfășurate de 1 decembrie în târgul de Crăciun din Piața Constituției

Pe 1 decembrie, de la ora 12:00, cei mici sunt invitați să participe la ateliere interactive în Casa lui Moș Crăciun din Piața Constituției. Seara va fi dedicată tradițiilor românești, iar scena târgului va găzdui un program artistic special susținut de artiști consacrați într-un spectacol de folclor autentic.

Programul târgului de Crăciun din Piața Constituției 2025

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 - 22:00, inclusiv în zilele de Crăciun (25 și 26 decembrie), iar sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00. Intrarea este liberă.

„Bucharest Downtown Christmas Market” - târg de Crăciun în Piața Universității

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00, Primăria Capitalei, prin CREART, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun în București, în Piața Universității, pe esplanada cu statui. Evenimentul „Bucharest Downtown Christmas Market” este un pop-up culinar, cu food truck-uri care vor avea pregătite preparate savuroase din diferite colțuri ale lumii. Timp de o lună de zile, mixurile urbane ale DJ-ilor invitați vor completa atmosfera cu ritmuri eclectic, iar centrul orașului va deveni un loc alternativ de întâlnire și de petrecere a timpului liber.

În perioada 6 - 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei, prin CREART, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București, transformă esplanada Operei Naționale din București în „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Weihnachtsmarkt im Herzen des Ruhrgebiets Der internationale Weihnachtsmarkt in Essen mit Budenzauber und Lichtern. Esse
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania
Târgul de Crăciun din Brașov. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Brașov 2025: Unde vor fi amenajate cele trei locații festive
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca. Foto Getty Images
Se deschide Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025: Două locații festive au fost amenajate în centrul orașului
Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Foto Getty Images
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Recomandările redacţiei
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința...
barbat, frig, iarna
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de...
Ultimele știri
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
Ministerul Economiei extinde perioada de înscriere în programul Start-Up Nation
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Tabel amenzi pentru viteză în Franţa. Câţi bani scoţi din buzunar dacă apeşi prea mult pedala de acceleraţie
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...