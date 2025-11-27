Când se aprind luminile de sărbători în București. Ce evenimente sunt organizate în Piața Constituției

Sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei dă startul evenimentelor de iarnă prin deschiderea celei de-a 18-a ediții a Târgului de Crăciun din Piața Constituției. De la ora 18:00 vor fi aprinse luminile de sărbători în București, iar în Piața Universității va fi deschis cel de-al doilea târg festiv - „Bucharest Downtown Christmas Market”.

Târgurile Municipalității din Piața Constituției, Piața Universității și de pe esplanada Operei Naționale București vor oferi experiențe unice bucureștenilor și turiștilor.

Când se aprind luminile de sărbători în Capitală

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00, iluminatul festiv al Bucureștiului va fi aprins din Piața Constituției. Momentul va fi marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului.

Din 29 noiembrie se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției

Timp de 30 de zile, până pe 28 decembrie, Târgul de Crăciun București - cel mai mare eveniment din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei prin CREART - își așteaptă vizitatorii cu cel mai înalt brad ecologic din țară, casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru și numeroase alte atracții. În Piața Constituției vor fi deschise peste 120 de căsuțe cu preparate tradiționale și produse artizanale realizate de meșteri care încă păstrează tehnicile autentice.

Concerte în aer liber în Piața Constituției

În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica, iar cele trei zone amenajate festiv se transformă în adevărate scene în aer liber, unde atmosfera sonoră a sărbătorilor va îmbina colinde tradiționale, armonii clasice, ritmuri urbane și melodii internaționale.

Programul muzical, conceput pentru toate vârstele, este structurat în două zone complementare:

Zona tradițională - dedicată colindelor, obiceiurilor și datinilor românești, spectacolelor folclorice, corurilor, grupurilor de copii și artiștilor consacrați.

Zona urbană - unde DJ-ii vor aduce energie și dinamism, cu mixuri pe cele mai apreciate piese ale sezonului.

Casa lui Moș Crăciun și spectacole de teatru pentru copii

Pentru cei mici, farmecul sărbătorilor prinde viață în casa lui Moș Crăciun, care va fi deschisă pe întreaga durată de desfășurare a târgului din Piața Constituției. În fiecare dimineața și seara, spiridușii îi așteaptă pe copii, pentru a-și realiza scrisorile cu dorințe. Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17:00, Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, unde-i va întâmpina pe vizitatori până pe 24 decembrie.

În weekend-uri, spectacolele de teatru îi vor purta pe cei mici prin aventuri captivante, iar mascotele și artiștii animatori pe picioroange, îmbrăcați în costume de sărbătoare, vor răspândi voie bună, pozând și interacționând cu publicul.

Activități desfășurate de 1 decembrie în târgul de Crăciun din Piața Constituției

Pe 1 decembrie, de la ora 12:00, cei mici sunt invitați să participe la ateliere interactive în Casa lui Moș Crăciun din Piața Constituției. Seara va fi dedicată tradițiilor românești, iar scena târgului va găzdui un program artistic special susținut de artiști consacrați într-un spectacol de folclor autentic.

Programul târgului de Crăciun din Piața Constituției 2025

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 - 22:00, inclusiv în zilele de Crăciun (25 și 26 decembrie), iar sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00. Intrarea este liberă.

„Bucharest Downtown Christmas Market” - târg de Crăciun în Piața Universității

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00, Primăria Capitalei, prin CREART, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun în București, în Piața Universității, pe esplanada cu statui. Evenimentul „Bucharest Downtown Christmas Market” este un pop-up culinar, cu food truck-uri care vor avea pregătite preparate savuroase din diferite colțuri ale lumii. Timp de o lună de zile, mixurile urbane ale DJ-ilor invitați vor completa atmosfera cu ritmuri eclectic, iar centrul orașului va deveni un loc alternativ de întâlnire și de petrecere a timpului liber.

În perioada 6 - 28 decembrie 2025, Primăria Capitalei, prin CREART, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București, transformă esplanada Operei Naționale din București în „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei.

