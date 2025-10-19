Live TV

Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive

Data publicării:
Când se deschid târgurile de Crăciun în 2025. Foto Getty Images
Când se deschid târgurile de Crăciun în 2025. Foto Getty Images
Din articol
Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2025 Când se deschid târgurile de Crăciun în România

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2025, marile orașe din Europa intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. De la piețele de Crăciun tradiționale din Viena și Budapesta, la târgurile impunătoare din Praga și până la evenimentele festive din România, programul acestui an impresionează prin diversitate și prin atenția acordată atât vizitatorilor internaționali, cât și comunităților locale.

An de an, târgurile de Crăciun devin puncte de atracţie culturală şi turistică, prin care centrele oraşelor capătă o nouă identitate, dominată de tradiţie, gastronomie şi patrimoniu european.

Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2025

Târgul de Crăciun din Viena

Capitala Austriei își redeschide porțile iernii cu târgurile de Crăciun, considerate printre cele mai frumoase din Europa. În 2025, evenimentele festive încep încă din primele zile ale lunii noiembrie și se vor desfășura până după Anul Nou, în diferite piețe și zone emblematice ale Vienei.

Primul târg care își va întâmpina vizitatorii este cel de la Palatul Schönbrunn, programat între 6 noiembrie 2025 și 6 ianuarie 2026.

La doar două zile distanță, pe 8 noiembrie 2025, se va deschide târgul de Crăciun din piața Stephansplatz, iar pe 14 noiembrie 2025 va fi dat startul oficial pentru trei dintre cele mai populare piețe din oraș: Rathausplatz (Piața Primăriei / Christkindlmarkt), Belvedere, Spittelberg. (Sursa: Visitingvienna)

Târgul de Crăciun din Budapesta

Și Budapesta va intra în atmosfera de sărbătoare mai devreme în acest an. Piețele de Crăciun cele mai renumite ale capitalei ungare, Piața Vörösmarty și zona din fața Bazilicii Sfântul Ștefan, urmează să își deschidă porțile la mijlocul lui noiembrie 2025, potrivit surselor turistice. (Sursa: Budapestchristmas)

Târgul de Crăciun din Praga

Praga intră gradual în atmosfera sărbătorilor de iarnă în 2025, odată cu deschiderea primelor piețe de Crăciun locale, urmate de marile târguri centrale care vor lumina orașul din luna noiembrie și până la începutul lui ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun de pe Peace Square (Náměstí Míru) va începe pe 20 noiembrie 2025 și va putea fi vizitat până pe 24 decembrie. Pe 25 noiembrie va fi inaugurat și târgul din Republic Square (Náměstí Republiky), care va rămâne deschis tot până pe 24 decembrie. Cele mai emblematice târguri ale orașului, Old Town Square și Wenceslas Square, își vor deschide oficial porțile pe 29 noiembrie 2025 și vor funcționa până pe 6 ianuarie 2026. ((Sursa: Pragueexperience)

Când se deschid târgurile de Crăciun în România

Târgul de Crăciun din Craiova se va desfășura în acest an în perioada 14 noiembrie 2025 - 04 ianuarie 2026, potrivit primăriei Municipiului Craiova. Ediția din acest an a evenimentului va avea o temă inspirată de povestea „Spărgătorul de Nuci”.

Târgul de Crăciun din Sibiu revine în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide porțile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii începând cu data de 30 noiembrie. Târgul se va desfășura în trei zone emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat în acest an în perioada 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.

Târgul De Crăciun din București, evenimentul oficial al Capitalei dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat în Piața Constituției, va putea fi vizitat în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2025.

