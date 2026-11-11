Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu: Unde poți vedea roata panoramică și „liftul fermecat”. Ce noutăți sunt pregătite în 2026

Târgul de Crăciun din Sibiu 2026 se deschide pe 13 noiembrie, în Piața Mare, și poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an, desfășurată sub tema „Ai voie să crezi”, readuce magia copilăriei și bucuria sărbătorilor de altădată. Printre noutăți se numără Aleea Poveștilor, cu patru căsuțe audio, decoruri tematice și o scenă mai mare pentru spectacole. Vizitatorii se vor putea bucura și de atracțiile consacrate, printre care Roata Panoramică și Atelierul lui Moș Crăciun.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul a primit anul acesta distincția „Excellent European Christmas Market”, acordată de European Excellent Christmas Market Association (EECMA).

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026

Ediția din 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu aduce în Piața Mare atracții și activități pentru publicul de toate vârstele. Organizatorii au regândit amenajarea târgului în jurul temei „Ai voie să crezi”, cu decoruri care evocă atmosfera sărbătorilor din copilărie.

Printre atracțiile dedicate celor mici se numără Atelierul lui Moș Crăciun, unde copiii pot lua parte la activități creative și își pot confecționa propriile ornamente. Liftul Fermecat îi poartă pe vizitatori într-o călătorie de aproximativ cinci minute până la Casa lui Moș Crăciun.

Roata Panoramică, înaltă de 22 de metri, oferă o vedere de ansamblu asupra Pieței Mari și a clădirilor istorice care o înconjoară. Iluminată festiv, roata atrage privirile din piață, iar din cabine poate fi admirat centrul Sibiului de la înălțime.

În Piața Mare va funcționa și un patinoar în aer liber. Cei care aleg să patineze vor avea în jur căsuțele târgului și instalațiile luminoase, pe fundalul clădirilor istorice din centrul orașului.

Christmas Chalet, experiență de après-ski în centrul Sibiului

Christmas Chalet aduce atmosfera stațiunilor de schi în Piața Mare. Construită în Austria, din lemn masiv, în stil tirolez, cabana servește băuturi calde și preparate de sezon, iar în anumite seri găzduiește petreceri cu DJ.

Potrivit organizatorilor, este prima cabană de acest fel amenajată la un târg de Crăciun din România.

Ce surprize și experiențe noi aduce ediția din 2026

Una dintre noutățile ediției este „Aleea Poveștilor”, un traseu cu patru căsuțe în care vizitatorii pot asculta povești înregistrate. Din decorul pregătit anul acesta fac parte și o gondolă de schi, precum și o sanie de epocă.

La intrarea în Piața Mare va fi montată o poartă din lemn recuperat de la clădiri vechi. Zona gastronomică va avea căsuțe noi, iar concertele și spectacolele se vor desfășura pe o scenă mai mare. La târg vor participa și expozanți aflați la prima lor ediție, iar oferta va include produse artizanale care nu au mai fost prezentate aici.

Programul obișnuit de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 22:00.

Editor : M.C.