Live TV

Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu: Unde poți vedea roata panoramică și „liftul fermecat”. Ce noutăți sunt pregătite în 2026

Data publicării:
Târgul de Crăciun din Sibiu 2026. Sursă Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Sibiu 2026. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026 Ce surprize și experiențe noi aduce ediția din 2026

Târgul de Crăciun din Sibiu 2026 se deschide pe 13 noiembrie, în Piața Mare, și poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an, desfășurată sub tema „Ai voie să crezi”, readuce magia copilăriei și bucuria sărbătorilor de altădată. Printre noutăți se numără Aleea Poveștilor, cu patru căsuțe audio, decoruri tematice și o scenă mai mare pentru spectacole. Vizitatorii se vor putea bucura și de atracțiile consacrate, printre care Roata Panoramică și Atelierul lui Moș Crăciun.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul a primit anul acesta distincția „Excellent European Christmas Market”, acordată de European Excellent Christmas Market Association (EECMA).

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026

Ediția din 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu aduce în Piața Mare atracții și activități pentru publicul de toate vârstele. Organizatorii au regândit amenajarea târgului în jurul temei „Ai voie să crezi”, cu decoruri care evocă atmosfera sărbătorilor din copilărie.

Printre atracțiile dedicate celor mici se numără Atelierul lui Moș Crăciun, unde copiii pot lua parte la activități creative și își pot confecționa propriile ornamente. Liftul Fermecat îi poartă pe vizitatori într-o călătorie de aproximativ cinci minute până la Casa lui Moș Crăciun.

Roata Panoramică, înaltă de 22 de metri, oferă o vedere de ansamblu asupra Pieței Mari și a clădirilor istorice care o înconjoară. Iluminată festiv, roata atrage privirile din piață, iar din cabine poate fi admirat centrul Sibiului de la înălțime.

În Piața Mare va funcționa și un patinoar în aer liber. Cei care aleg să patineze vor avea în jur căsuțele târgului și instalațiile luminoase, pe fundalul clădirilor istorice din centrul orașului.

Christmas Chalet, experiență de après-ski în centrul Sibiului

Christmas Chalet aduce atmosfera stațiunilor de schi în Piața Mare. Construită în Austria, din lemn masiv, în stil tirolez, cabana servește băuturi calde și preparate de sezon, iar în anumite seri găzduiește petreceri cu DJ.

Potrivit organizatorilor, este prima cabană de acest fel amenajată la un târg de Crăciun din România.

Ce surprize și experiențe noi aduce ediția din 2026

Una dintre noutățile ediției este „Aleea Poveștilor”, un traseu cu patru căsuțe în care vizitatorii pot asculta povești înregistrate. Din decorul pregătit anul acesta fac parte și o gondolă de schi, precum și o sanie de epocă.

La intrarea în Piața Mare va fi montată o poartă din lemn recuperat de la clădiri vechi. Zona gastronomică va avea căsuțe noi, iar concertele și spectacolele se vor desfășura pe o scenă mai mare. La târg vor participa și expozanți aflați la prima lor ediție, iar oferta va include produse artizanale care nu au mai fost prezentate aici.

Programul obișnuit de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 22:00.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
2
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
ovidiu vanghele
5
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Digi Sport
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac armat sua profimedia-1075702830
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Trei oameni au murit, trei sunt în stare critică
Pavarotti statue
Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, acuzații de sabotaj: În loc să sprijine dezvoltarea orașului, Guvernul a redirecționat banii către primarii „de partid”
ROMANIA BUCHAREST CHILDREN SKATING
O fetiță de 9 ani s-a curentat la un patinoar din Ploiești. Reacția Poliției
roata panoramica
VIDEO Panică la târgul de Crăciun din Galați, după ce roata panoramică s-a blocat din cauza unei pene de curent
Recomandările redacţiei
drone ucrainene in depozit
Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala...
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre negocierile pentru mărirea...
nicusor dan inquam octav ganea
Comentariul lui Nicușor Dan despre blana de șinșilă de la botezul...
florin manole octav ganea
Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește...
Ultimele știri
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta
„Capcana abonamentelor” online. Cum poți opri plățile recurente și ce drepturi ai dacă firma continuă să îți retragă bani de pe card
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Au început negocierile! Dan Nistor e gata să plece de la U Cluj și să semneze cu clubul care vrea să devină o...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Andrei Vochin avertizează: „Fotbalul românesc pierde copii acasă. Viitorul naționalei trebuie căutat și...
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...