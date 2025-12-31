Live TV

Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc

Data publicării:
Sorcova de Anul Nou. Foto Getty Images
Sorcova de Anul Nou. Foto Getty Images
Din articol
Tradiții și obiceiuri românești de Anul Nou 2026

Pe 1 ianuarie, România își reafirmă identitatea prin tradițiile populare de început de an, iar mersul cu sorcova rămâne unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri. Copiii și tinerii pornesc din casă în casă cu sorcove împodobite cu hârtie colorată și panglici, rostind urări de sănătate, noroc și belșug pentru anul care începe. Dincolo de gestul aparent simplu, acest obicei păstrează vii valorile comunității, întărește legăturile familiale și aduce bucurie, devenind un simbol al speranței și al spiritului autentic al începutului de an.

Sorcovitul coincide cu Tăierea Împrejur a Domnului și pomenirea Sfântului Vasile, îmbinând dimensiunea religioasă cu cea populară.

Tradiții și obiceiuri românești de Anul Nou 2026

Trecerea în Anul Nou este sărbătorită în întreaga lume, însă fiecare popor își păstrează propriile tradiții. În România, printre cele mai apreciate obiceiuri se numără cetele de tineri care colindă din casă în casă, aducând urări de sănătate, noroc și prosperitate. Dintre colindele specifice acestei perioade, cele mai cunoscute sunt:

Sorcova: simbolul sănătății, norocului și legăturii dintre generații

Sorcova este un obicei tradițional practicat în prima zi a Anului Nou în întreaga țară, mai ales în mediul rural, dar păstrat și în orașe, prin familie și școală. Copiii și tinerii merg din casă în casă, purtând un băţ împodobit cu flori artificiale, hârtie colorată și panglici, cu care ating simbolic gazdele în timpul urărilor. Gestul creează o experiență festivă, vizuală și sonoră, menită să aducă sănătate, noroc și prosperitate pentru anul care începe. Urările rostite ritmic transmit energie pozitivă și bucurie celor care le primesc, consolidând spiritul comunitar specific începutului de an.

Dincolo de componenta ludică, sorcovitul are o semnificație profundă. Crenguța împodobită simbolizează viața care se reînnoiește și vitalitatea noului început, iar culorile vii sugerează optimism, belșug și armonie. Ritualul consolidează legăturile dintre generații, copiii aducând urări și binecuvântări părinților, bunicilor și vecinilor. În semn de apreciere, gazdele oferă dulciuri sau bani, gest care contribuie la păstrarea tradiției și la transmiterea ei către noile generații.

Plugușorul

Plugușorul este unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Anul Nou, păstrat în special în mediul rural din Moldova, Muntenia și Transilvania. Grupuri de tineri sau bărbați merg din casă în casă, purtând un plug - real sau simbolic, confecționat din lemn și împodobit cu panglici colorate și clopoței.

Obiceiul are un puternic caracter ritualic și agrar, fiind asociat cu fertilitatea pământului și dorința de prosperitate în anul ce urmează. Mesajul plugușorului, ritmat și melodic, evocă munca câmpului și belșugul, fiind acompaniat de tobe, biciuri și clopoței, care creează o atmosferă festivă.

În trecut, gazdele răsplăteau colindătorii cu produse agricole și alimente de casă, precum mere, nuci, ouă, grâu sau fân. Astăzi, în mediul urban și în formele moderne ale obiceiului, darurile s-au adaptat: colindătorii primesc în principal bani, dulciuri sau cadouri simbolice.

Obiceiuri tradiționale cu măști: Capra, Ursul și Căiuții

Capra

Capra este un dans tradițional practicat de Anul Nou, executat de un tânăr mascat în chip de capră, purtând un cojoc pe dos, cu clopoței și decorațiuni colorate care scot sunete în timpul dansului. Capra, însoțită de alți participanți, umblă din casă în casă, simbolizând prosperitatea, belșugul și alungarea spiritelor rele.

Măștile purtate în cadrul obiceiurilor de colindat diferă de la o regiune la alta: în Hunedoara se folosește cerbul, în Moldova și Ardeal predomină capra sau țurca, în sudul Transilvaniei apare borița (inspirată de bour), iar în Muntenia și Oltenia capra este numită „brezaia”, datorită aspectului său pestriț și colorat.

Ursul

Ursul este o tradiție întâlnită în special în Bucovina, Maramureș și în anumite zone din Oltenia, cu un puternic caracter ritualic și simbolic. Colindătorii participă mai ales în seara de 31 decembrie și în primele zile ale Anului Nou. Dansul ursului este viguros și expresiv, cu mișcări ample, sărituri și rotiri, menite să sugereze energia și puterea animalului. Reprezentația este acompaniată de tobe și clopoței, iar costumele decorate cu panglici colorate amplifică impactul vizual și sonor.

Masca și costumul din blană de urs simbolizează forța și protecția comunității, fiind asociate cu alungarea spiritelor rele și aducerea norocului, sănătății și prosperității în noul an. Obiceiul marchează trecerea dintre ani și începutul unui nou ciclu, fiind considerat un ritual de reînnoire.

Căiuții

Căiuții sunt un obicei tradițional românesc, întâlnit mai ales în Ardeal și Banat, specific zilelor de Anul Nou. Grupuri de colindători vizitează gospodăriile în prima zi a anului, rostind urări ritmate și realizând dansuri și jocuri coregrafice care imită mișcările calului, simbol al mobilității, forței și dinamismului. Reprezentația este acompaniată de tobe și clopoței, iar ritmul alert conferă obiceiului un caracter energic și spectaculos.

Prin structură și desfășurare, obiceiul Căiuților are un rol preponderent social și comunitar, oferind un prilej de interacțiune și participare colectivă. Costumele și măștile, realizate în culori vii, susțin jocul coregrafic, fără a accentua excesiv componenta ritualică. Practicat și astăzi în numeroase zone ale țării, acest obicei contribuie la păstrarea tradițiilor locale și la transmiterea simbolurilor culturale specifice începutului de an.

Începutul anului devine un moment în care credința, tradiția și comunitatea se întâlnesc, iar românii pășesc în noul an cu speranță, sănătate și bucurie, păstrând vie identitatea culturală și spiritul sărbătorilor de iarnă.

Editor : Marina Cimpoacă

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
5
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
Mesajul lui Dominic Fritz de Anul Nou: „Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă”
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor de Revelion 2026 pe glob
Edinburgh, Scotland. Mon 29 December 2025. Edinburgh’s Hogmanay, in partnership with EventScotland, presented the spectacular Torchlight Procession, which lit up the city with a river of fire, created by 15,000 torch bearers and friends from around the wo
Cele mai ciudate și interesante tradiții în noaptea Revelion din întreaga lume
Cum vor circula autobuzele în noaptea de Revelion. Foto Getty Images
Cum vor circula autobuzele STB și metroul de Revelion: Program special în noaptea dintre ani
oameni mascati insotiti de jandarmi la ruginoasa, iasi
Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizie Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
drona soldat rus drona novgorod putin
Rusia prezintă imagini cu drona ucraineană despre care spune că a...
Ultimele știri
Israelul interzice aproape 40 de ONG, printre care și Medici Fără Frontiere. Reacția ONU
„Am trecut de la cel mai mare noroc la un coşmar”. Cum a pierdut un sat din Spania șansa să câștige 34 de milioane de euro la loterie
Mesajul lui Ilie Bolojan de Anul Nou: „Să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu...
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Angajaţii cu venitul minim primesc ajutor de la stat în 2026. Lista beneficiilor oferite anul viitor
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...