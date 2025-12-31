Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc

Pe 1 ianuarie, România își reafirmă identitatea prin tradițiile populare de început de an, iar mersul cu sorcova rămâne unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri. Copiii și tinerii pornesc din casă în casă cu sorcove împodobite cu hârtie colorată și panglici, rostind urări de sănătate, noroc și belșug pentru anul care începe. Dincolo de gestul aparent simplu, acest obicei păstrează vii valorile comunității, întărește legăturile familiale și aduce bucurie, devenind un simbol al speranței și al spiritului autentic al începutului de an.

Sorcovitul coincide cu Tăierea Împrejur a Domnului și pomenirea Sfântului Vasile, îmbinând dimensiunea religioasă cu cea populară.

Tradiții și obiceiuri românești de Anul Nou 2026

Trecerea în Anul Nou este sărbătorită în întreaga lume, însă fiecare popor își păstrează propriile tradiții. În România, printre cele mai apreciate obiceiuri se numără cetele de tineri care colindă din casă în casă, aducând urări de sănătate, noroc și prosperitate. Dintre colindele specifice acestei perioade, cele mai cunoscute sunt:

Sorcova: simbolul sănătății, norocului și legăturii dintre generații

Sorcova este un obicei tradițional practicat în prima zi a Anului Nou în întreaga țară, mai ales în mediul rural, dar păstrat și în orașe, prin familie și școală. Copiii și tinerii merg din casă în casă, purtând un băţ împodobit cu flori artificiale, hârtie colorată și panglici, cu care ating simbolic gazdele în timpul urărilor. Gestul creează o experiență festivă, vizuală și sonoră, menită să aducă sănătate, noroc și prosperitate pentru anul care începe. Urările rostite ritmic transmit energie pozitivă și bucurie celor care le primesc, consolidând spiritul comunitar specific începutului de an.

Dincolo de componenta ludică, sorcovitul are o semnificație profundă. Crenguța împodobită simbolizează viața care se reînnoiește și vitalitatea noului început, iar culorile vii sugerează optimism, belșug și armonie. Ritualul consolidează legăturile dintre generații, copiii aducând urări și binecuvântări părinților, bunicilor și vecinilor. În semn de apreciere, gazdele oferă dulciuri sau bani, gest care contribuie la păstrarea tradiției și la transmiterea ei către noile generații.

Plugușorul

Plugușorul este unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Anul Nou, păstrat în special în mediul rural din Moldova, Muntenia și Transilvania. Grupuri de tineri sau bărbați merg din casă în casă, purtând un plug - real sau simbolic, confecționat din lemn și împodobit cu panglici colorate și clopoței.

Obiceiul are un puternic caracter ritualic și agrar, fiind asociat cu fertilitatea pământului și dorința de prosperitate în anul ce urmează. Mesajul plugușorului, ritmat și melodic, evocă munca câmpului și belșugul, fiind acompaniat de tobe, biciuri și clopoței, care creează o atmosferă festivă.

În trecut, gazdele răsplăteau colindătorii cu produse agricole și alimente de casă, precum mere, nuci, ouă, grâu sau fân. Astăzi, în mediul urban și în formele moderne ale obiceiului, darurile s-au adaptat: colindătorii primesc în principal bani, dulciuri sau cadouri simbolice.

Obiceiuri tradiționale cu măști: Capra, Ursul și Căiuții

Capra

Capra este un dans tradițional practicat de Anul Nou, executat de un tânăr mascat în chip de capră, purtând un cojoc pe dos, cu clopoței și decorațiuni colorate care scot sunete în timpul dansului. Capra, însoțită de alți participanți, umblă din casă în casă, simbolizând prosperitatea, belșugul și alungarea spiritelor rele.

Măștile purtate în cadrul obiceiurilor de colindat diferă de la o regiune la alta: în Hunedoara se folosește cerbul, în Moldova și Ardeal predomină capra sau țurca, în sudul Transilvaniei apare borița (inspirată de bour), iar în Muntenia și Oltenia capra este numită „brezaia”, datorită aspectului său pestriț și colorat.

Ursul

Ursul este o tradiție întâlnită în special în Bucovina, Maramureș și în anumite zone din Oltenia, cu un puternic caracter ritualic și simbolic. Colindătorii participă mai ales în seara de 31 decembrie și în primele zile ale Anului Nou. Dansul ursului este viguros și expresiv, cu mișcări ample, sărituri și rotiri, menite să sugereze energia și puterea animalului. Reprezentația este acompaniată de tobe și clopoței, iar costumele decorate cu panglici colorate amplifică impactul vizual și sonor.

Masca și costumul din blană de urs simbolizează forța și protecția comunității, fiind asociate cu alungarea spiritelor rele și aducerea norocului, sănătății și prosperității în noul an. Obiceiul marchează trecerea dintre ani și începutul unui nou ciclu, fiind considerat un ritual de reînnoire.

Căiuții

Căiuții sunt un obicei tradițional românesc, întâlnit mai ales în Ardeal și Banat, specific zilelor de Anul Nou. Grupuri de colindători vizitează gospodăriile în prima zi a anului, rostind urări ritmate și realizând dansuri și jocuri coregrafice care imită mișcările calului, simbol al mobilității, forței și dinamismului. Reprezentația este acompaniată de tobe și clopoței, iar ritmul alert conferă obiceiului un caracter energic și spectaculos.

Prin structură și desfășurare, obiceiul Căiuților are un rol preponderent social și comunitar, oferind un prilej de interacțiune și participare colectivă. Costumele și măștile, realizate în culori vii, susțin jocul coregrafic, fără a accentua excesiv componenta ritualică. Practicat și astăzi în numeroase zone ale țării, acest obicei contribuie la păstrarea tradițiilor locale și la transmiterea simbolurilor culturale specifice începutului de an.

Începutul anului devine un moment în care credința, tradiția și comunitatea se întâlnesc, iar românii pășesc în noul an cu speranță, sănătate și bucurie, păstrând vie identitatea culturală și spiritul sărbătorilor de iarnă.

